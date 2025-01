O Fortaleza está mais perto de reforçar sua defesa para a temporada de 2025 com a contratação do zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo. A chegada do jogador está programada para a noite desta segunda-feira (20), para assinar um contrato de dois anos, com possibilidade de renovação. A escolha de David Luiz pelo Fortaleza, apesar de propostas de outros clubes, incluindo o Olympiacos da Grécia, foi influenciada pelo projeto apresentado pelo clube cearense.

David Luiz como garoto-propaganda do Fortaleza

Com um currículo que inclui a conquista da Champions League com o Chelsea na temporada 2011/12, David Luiz é considerado importante não só para o desempenho em campo, mas também para a promoção da marca do clube. Espera-se que ele participe de campanhas de marketing e outras iniciativas voltadas para os torcedores.

David Luiz se junta a um elenco fortalecido por jogadores como Dylan Borrero, Diogo Barbosa, Pol Fernández, Brenno, Brítez, Cardona, Kuscevic, Gastón Ávila e Titi. Sob a liderança de Vojvoda, o Fortaleza participará de competições como o Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão e Libertadores, com a pré-temporada em Orlando, Estados Unidos.

Presença recente na cidade

Recentemente, a presença de David Luiz em Fortaleza e sua participação em um jogo informal no Pici, sede do clube, intensificaram as especulações sobre sua contratação. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, conduz as negociações e considera o jogador uma peça chave para os planos da temporada.