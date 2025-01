Lucas Alario não é mais jogador do Internacional. A informação foi confirmada pelo clube no final da manhã desta quinta-feira (9). O jogador já foi anunciado como reforço do Estudiantes, da Argentina.

Alario chegou ao Inter como uma das contratações de peso da primeira janela de transferências da temporada passada. Com direito a recepção da torcida no aeroporto, o atacante não correspondeu e terminou o ano fora dos planos de Roger Machado.

Com isso, a direção disse que não dificultaria caso surgisse algum interesse pelo jogador - o que ocorreu. Nesta janela, diversos clubes buscaram informações sobre o atacante. O Nacional, do Uruguai, revelou ter interesse no argentino, mas foi o Estudiantes que levou a melhor.

Ausente na reapresentação do Internacional, Alario foi flagrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, durante a semana. Nesta quinta-feira, o atacante foi oficialmente anunciado pelo Estudiantes

Confira a nota do Internacional

Sport Club Internacional comunica o término antecipado, por comum acordo, do contrato do atleta Lucas Alario. O jogador vestiu a camisa colorada em 36 oportunidades e marcou 5 gols. O Clube agradece pela dedicação e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.