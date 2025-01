Funcionários históricos do Inter se aposentam; veja homenagem

O Internacional anunciou, na quarta-feira (8), que dois dos seus funcionários mais antigos estão se aposentando. Trata-se dos massagistas Banha e Juarez, que trabalham no clube há mais de três décadas. A dupla será homenageada no amistoso contra o México.

O adeus de duas lendas do Clube do Povo! 🥹❤🤍



Após 41 e 34 anos de Inter, Banha e Juarez, figuras históricas do vestiário alvirrubro, estão se aposentando. Os massagistas deixam um legado eterno de empenho, profissionalismo e amor pelo Colorado! 🤗🇦🇹



Paulo Renato da Silva, conhecido como Banha, trabalhou no Colorado por 41 anos, e Juarez Quintanilha, 34 anos. Eles foram homenageados no CT Parque Gigante, com a presença da direção, jogadores e funcionários do clube. A dupla recebeu uma placa do vice-presidente José Olavo Bisol.

Nas redes sociais, os torcedores também demonstraram carinho pela dupla. Por mais que atuassem nos bastidores, Banha e Juarez são figuras conhecidas pela torcida. A aposentadoria dos massagistas emocionou os Colorados.

A dupla já não atua mais no dia a dia do Internacional nesta temporada. Mas a torcida poderá acompanhar os dois em mais uma oportunidade. Banha e Juarez serão homenageados no amistoso do Internacional diante do México, no dia 16 de janeiro.

Internacional negocia primeiro reforço

O Internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do atacante Vitinho. O atleta já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar com o Colorado. Ele chega por empréstimo de um ano junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

A transferência só será confirmada pelo Internacional após todos os trâmites burocráticos serem resolvidos. Aos 25 anos, Vitinho foi revelado pelo Athletico-PR e chega para preencher uma lacuna no time de Roger Machado - a de um ponta. O pedido foi feito pela comissão técnica, visto que Wanderson pode deixar o Colorado nesta janela de transferências.