Internacional vai repetir o time pela terceira vez consecutiva

É a primeira vez desde o começo da maratona Campeonato Brasileiro-Copa do Brasil-Libertadores que o Internacional vai repetir o time pela terceira partida consecutiva. O técnico Roger Machado tem os principais jogadores à disposição para enfrentar o Santos na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão, e deve começar o jogo com os mesmos atletas que iniciaram os confrontos contra Vitória e Ceará.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado e Peixe têm um enfrentamento que vale seis pontos. O Alvinegro está na 17ª colocação, primeiro time na zona de rebaixamento, com 14 pontos. O Alvirrubro está na 12º, com 17 pontos.

Escalação mais equilibrada

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no domingo (20), o treinador do Inter indicou que deveria repetir a equipe no confronto esta quarta. Na coletiva, Roger Machado comentou:

continua após a publicidade

– Esse time é a escalação mais equilibrada para esse momento. Conseguindo uma regularidade, é uma possibilidade real de ser o mesmo time que vai atuar nas copas [o Inter pega o Fluminense, na Copa do Brasil, e o Flamengo, na Libertadores].

Grupo viajou na tarde de terça (22)

Sem nenhum problema nos dois dias de treinos que teve, a tendência é de sequência para a escalação. Na segunda (21), os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos. Na terça (22), atividade que definiu o time, todos participaram do treino fechado. O elenco viajou no começo da tarde para São Paulo, de onde sairia para Santos.

continua após a publicidade

Com todos à disposição, o Inter deve enfrentar o Santos com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.