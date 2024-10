Estrangeiros do Internacional: os cinco melhores da história

D'Alessandro é um dos maiores estrangeiros do Internacional na história. (Foto: Gilson Junio/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 18:17 • São Paulo

O Internacional tem uma rica história de conquistas, e muitos estrangeiros contribuíram para esse sucesso. Esses jogadores trouxeram talento e determinação para o Colorado, ajudando a construir uma trajetória de títulos. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Internacional.

Top 5 melhores estrangeiros do Internacional

D'Alessandro

D’Alessandro, o argentino, é um dos maiores ídolos da história do Internacional. Com uma passagem de mais de uma década, ele se destacou pela habilidade no meio-campo e pela liderança em campo, sendo peça chave na conquista da Libertadores de 2010. D’Alessandro é lembrado como um dos maiores estrangeiros que já vestiram a camisa colorada.

José Benítez

José de La Cruz Benítez Santa Cruz, o atacante paraguaio, atuou pelo Internacional entre os anos 40 e 50 e foi fundamental para o time em competições estaduais. Conhecido por seu faro de gol e habilidade, Benítez é até hoje lembrado pela torcida por seu desempenho e por ser um dos primeiros estrangeiros a deixar sua marca no clube.

Gamarra

Carlos Gamarra, o zagueiro paraguaio, jogou pelo Internacional nos anos 90 e se destacou pela segurança defensiva e liderança. Com sua habilidade, Gamarra ajudou o clube em competições importantes e é reverenciado pela torcida colorada como um dos maiores defensores estrangeiros da história do clube.

Figueroa

Elias Figueroa, o lendário zagueiro chileno, foi uma figura essencial no Internacional entre 1971 e 1976. Figueroa era conhecido por sua elegância e precisão, sendo parte do time que conquistou o tricampeonato brasileiro de 1975 e 1976. Ele é um dos maiores ídolos estrangeiros da história colorada.

Guiñazu

Guiñazu, também argentino, jogou pelo Internacional entre 2007 e 2012. Conhecido por sua garra e dedicação, Guiñazu conquistou a torcida com sua entrega em campo e participou de conquistas como a Libertadores de 2010. Sua relação com os torcedores é de muito carinho e respeito.

Esses jogadores ajudaram a construir a história do Internacional, cada um com suas contribuições. Os estrangeiros do Internacional são uma parte fundamental do sucesso e das glórias do clube.