Maiores vendas do Internacional: veja lista completa

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro

O Colorado é mais um clube brasileiro que consegue equilibrar bem as suas contas pelas transferências de seus jogadores a outros times, principalmente de joias criadas pelo clube para o mercado europeu. Quer saber a lista com as maiores vendas do Internacional? O Lance! conta para você.

A maior venda da história do Internacional é Oscar; veja a lista completa (Foto: Jack Guez/AFP)

As 10 maiores vendas do Internacional:

10º lugar: Sandro - A décima maior venda da história do Inter é do volante Sandro. Na temporada 2010/11, ele foi vendido para o Tottenham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros. Depois de rodar por clubes da Europa, ele encerrou sua carreira pelo Belenenses, de Portugal, em 2022.

9º lugar: O nono lugar na lista fica com o meia Maurício. O Palmeiras acabo comprando o jogador do Colorado, por 10,5 milhões de euros, na temporada de 2024.

8º lugar: Após se destacar pelo Internacional, Giuliano foi comprado pelo Dnipro, da Ucrânia, por 11 milhões de euros, na temporada 2010/11, se tornando assim, a oitava maior venda da história do clube. Depois de jogar por times como Grêmio, Corinthians e Zenit, ele se encontra atualmente no Santos.

7º lugar: Charles Aránguiz - Meia com duas passagens pelo Colorado, o chileno Charles Aránguiz é o sétimo colocado da lista. Na temporada 2014/15, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen por 13 milhões de euros. Atualmente, ele veste a camisa da Universidad de Chile.

6º lugar: Leandro Damião - A sexta maior venda da história do clube fica com o atacante Leandro Damião. Na temporada 2013/14, o atleta foi vendido para o Santos por 13 milhões de euros. Depois de jogar pelo Coritiba até o meio de 2024, ele se encontra sem clube.

5º lugar: Fred - O quinto colocado da lista é o volante Fred. Aos 20 anos, na temporada 2013/14, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo valor de 15 milhões de euros. Depois, ele foi comprado pelo Manchester United e para o Fenerbahce, onde está atuando.

4º lugar: Nilmar - A quarta maior venda do clube fica com Nilmar. O atacante foi comprado pelo Villarreal, na temporada 2009/10, pelo valor de 16,5 milhões de euros, já em segunda participação no elenco do Colorado. Depois, ele jogou no Catar até voltar para uma terceira passagem no Inter, até se aposentar no Santos.

A terceira maior venda do Colorado fica com Alexandre Pato (Foto: Sergio Perez)

3º lugar: Alexandre Pato - O terceiro lugar da lista fica com o atacante Alexandre Pato. Com apenas 17 anos, na temporada 2007/08, ele foi vendido para o Milan, por 24 milhões de euros. Depois, ele jogou por clubes do Brasil como Corinthians e São Paulo, além de Chelsea e equipes chinesas. Ele retornou ao Tricolor, mas desde o início de 2024, ele está sem clube.

2º lugar: Yuri Alberto - A segunda maior venda da história do clube fica com Yuri Alberto. O atacante foi vendido para o Zenit, da Rússia, por um valor de 25 milhões de euros. Depois de passagem apagada pelo futebol russo, ele retornou ao Brasil para jogar no Corinthians.

1º lugar: Oscar - A maior venda da história do Internacional fica com o meia Oscar. Ele foi vendido para o Chelsea quando ainda tinha 20 anos, na temporada 2012/13, por 32 milhões de euros. Depois de cinco temporadas em Londres, ele foi vendido para o futebol chinês, onde se encontra até hoje.