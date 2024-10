Waldomiro é o atleta com mais jogos pelo Internacional na história. (Foto: Internacional)







Publicada em 10/10/2024

O Internacional é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, conhecido por suas conquistas nacionais e internacionais. Diversos jogadores se destacaram pelo grande número de partidas que disputaram com a camisa colorada, deixando um legado duradouro no clube. Conheça os jogadores com mais jogos pelo Internacional.

Mais jogos pelo Internacional

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Internacional

1. Valdomiro – 803 jogos

Valdomiro é o jogador com mais jogos pelo Internacional, totalizando 803 partidas. Atuando como ponta-direita, ele foi fundamental para as conquistas coloradas, incluindo os tricampeonatos gaúchos e nacionais. Valdomiro é um dos maiores ídolos do clube.

2. Bibiano Pontes – 523 jogos

Bibiano Pontes, zagueiro que atuou nas décadas de 60 e 70, disputou 523 jogos pelo Internacional. Ele foi um dos pilares defensivos do clube e é lembrado por sua lealdade e contribuição para o time.

3. D’Alessandro – 518 jogos

D’Alessandro, meio-campista argentino, é um dos maiores ídolos contemporâneos do Inter, com 518 jogos. Ele conquistou a Libertadores e outros títulos importantes, sendo reverenciado pela torcida por sua entrega em campo.

4. Dorinho – 460 jogos

Dorinho, meio-campista, disputou 460 jogos pelo Internacional. Atuando nos anos 60 e 70, ele foi fundamental em várias campanhas vitoriosas do clube.

5. Luiz Carlos Winck – 453 jogos

Luiz Carlos Winck, lateral-direito, jogou 453 vezes pelo Inter e é conhecido por sua garra e habilidade. Ele é um dos jogadores que mais representaram o Internacional.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Internacional

6. Claudiomiro – 420 partidas

Claudiomiro, centroavante, jogou 420 vezes pelo Inter e marcou o primeiro gol no Beira-Rio. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube e ídolo eterno dos torcedores colorados.

7. Gainete – 410 partidas

Gainete, goleiro, defendeu o Internacional em 410 partidas. Atuando nos anos 60 e 70, ele é lembrado por suas defesas seguras e por sua dedicação ao clube.

8. Mauro Galvão – 393 partidas

Mauro Galvão, zagueiro de grande técnica, disputou 393 jogos pelo Inter e é reverenciado por sua habilidade e leitura de jogo.

9. Índio – 391 partidas

Índio, zagueiro conhecido por seu estilo aguerrido, jogou 391 partidas pelo Internacional. Ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes.

10. Paulo Roberto Falcão – 387 partidas

Falcão, um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro, jogou 387 vezes pelo Internacional. Ele é uma lenda colorada e é lembrado por sua técnica e liderança em campo.

Esses jogadores ajudaram a construir o legado vitorioso do Internacional, cada um com sua importância na história colorada.