Nico López está entre as maiores contratações do Internacional na história (Foto: Jeferson Guareze/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:32 • São Paulo

O Sport Club Internacional, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, sempre buscou reforçar seu elenco com contratações estratégicas para manter-se competitivo em nível nacional e internacional. Nos últimos anos, o clube intensificou suas operações no mercado, investindo fortemente em jogadores de destaque. A seguir, estão listadas as cinco maiores contratações do Internacional, considerando os valores investidos e a relevância de cada atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Top 5 maiores contratações do Internacional*

1. Nico López – R$ 66,89 milhões (2016)

O atacante uruguaio Nico López foi a maior contratação da história do Internacional. Em 2016, o clube desembolsou cerca de R$ 36 milhões (11 milhões de euros) para trazê-lo da Udinese, da Itália. Nico chegou como uma grande promessa e, ao longo dos anos, tornou-se um dos ídolos da torcida colorada, marcando gols importantes e se destacando nas competições nacionais e internacionais. Sua contratação representou um marco de investimento do clube e ele teve um papel fundamental em diversas campanhas do Inter.

Giuliano – R$ 40,23 milhões (2011)

Giuliano é outra das maiores contratações do Internacional. O meia foi contratado em 2011, vindo do Paraná, por cerca de R$ 15,8 milhões. Sua passagem pelo clube foi marcada por atuações consistentes e ele rapidamente conquistou a torcida com sua visão de jogo e capacidade de marcar gols decisivos. Giuliano também foi fundamental em diversas campanhas vitoriosas do Inter​.

Rafael Borré – R$ 33,26 milhões (2024)

Em 2024, o Internacional fez uma de suas contratações mais aguardadas com a chegada do colombiano Rafael Borré. O clube pagou aproximadamente R$ 33,26 milhões (6,2 milhões de euros) para adquiri-lo do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Borré, que já havia brilhado no River Plate, foi contratado para ser o principal atacante do time e trazer experiência e poder de finalização ao ataque colorado. Com um contrato de longo prazo, ele se tornou uma das principais apostas do Internacional para os próximos anos​ e está entre as maiores contratações do Internacional.

Wanderson – R$ 25,72 milhões (2022)

O Internacional também investiu pesado na contratação de Wanderson, em 2022, comprando o jogador junto ao Krasnodar, da Rússia, por R$ 24,7 milhões. Wanderson, que inicialmente chegou ao clube por empréstimo, se destacou rapidamente e acabou sendo adquirido em definitivo. Com sua habilidade e velocidade, ele se tornou uma das principais armas ofensivas do time, contribuindo com gols e assistências importantes. A chegada de Wanderson está entre as maiores contratações do Internacional na história.

Alan Patrick – R$ 18,75 milhões (2022)

O meia Alan Patrick retornou ao Internacional em 2022, vindo do Shakhtar Donetsk, por R$ 18 milhões. Alan Patrick já havia jogado no clube em uma passagem anterior e sua volta foi recebida com grande expectativa. Sua capacidade técnica e experiência internacional fizeram dele uma peça-chave no meio-campo colorado, agregando qualidade nas transições, na criação de jogadas e está entre as maiores contratações do Internacional.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).