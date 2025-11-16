Internacional corre contra o tempo para recuperar lateral-direito

O Internacional corre contra o tempo para tentar recuperar o lateral-direito Braian Aguirre. Longe dos gramados desde 19 de outubro, por conta de uma ruptura na fáscia plantar, também conhecida como sola, do pé direito, o argentino iniciou trabalhos de fisioterapia na segunda-feira (10). Desde então, ele já foi visto em algumas atividades no gramado do CT Parque Gigante. Caso seja liberado para enfrentar o Ceará, deve ficar no banco.

O Colorado pega o Vozão na quinta (20), às 21h30min, no Castelão. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Internacional corre para recuperar lateral-direito

No período de recuperação, Aguirre foi visto de muletas, para evitar o contato da sola do pé com o chão. Desde segunda, quando o restante do elenco estava de folga, contudo, o camisa 35 vem passando por sessões de fisioterapia no CT Parque Gigante e, na quinta (13), esteve no gramado.

A atividade, no entanto, ainda ocorreu com limitações e foi feita em separado dos demais companheiros de elenco. Os trabalhos seguiram orientações da equipe de fisioterapia do clube. O atleta também leva exercícios e cuidados para casa.

Aguirre não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no dia 19 de outubro no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O longo período de inatividade, são cinco jogos e pelo menos 26 dias sem treinar como o restante do grupo, também será levado em conta pela comissão técnica ao avaliar o retorno do argentino ao time titular.

Caso a recuperação siga dentro do planejado, existe a expectativa de que o lateral-direito possa ser relacionado para o confronto da volta da Data Fifa, ficando pelo menos no banco.

