Levando em conta o que o técnico Roger Machado disse analisar para escalar o time, o Lance! detalha variável para escalação do Internacional para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), contra o Bahia. O momento de cada jogador na temporada é um dos itens que o treinador observa. Como o grupo tem cinco atacantes aptos para entrar em jogo – três deles selecionáveis –, a ideia é verificar como cada um está nas partidas oficiais do ano.

Antes de esmiuçar a temporada, vale notar que o comandante alvirrubro pontua outros quesitos, como a estratégia para enfrentar cada adversário e a gestão o grupo. Como esses dois cabem apenas a ele estudar e tomar decisão, resolvemos destrinchar o momento dos atletas ofensivos para ver quais têm mais chances para enfrentar o Esquadrão de Aço.

Conforme ele vem comentando nas coletivas, porém, cada item tem peso diferente dependendo de cada enfrentamento:

– Não é algo matematicamente exato.

Quem mais jogou na temporada?

Assim, é preciso notar que o Colorado conta com os brasileiros Vitinho e Wesley, os colombianos Carbonero e Rafael Borré, ambos convocados na data FIFA mais recente, e o equatoriano Enner Valencia, titular da seleção do seu país, para o setor. Os cinco disputam as três posições da frente.

De todos, Vitinho é o único que esteve em todas as 13 partidas, sendo entrando no decorrer do jogo ou iniciando os confrontos. Ele marcou cinco gols. Depois, aparecem Carbonero, com 12 participações e dois gols; Valencia, 11 enfrentamentos e cinco bolas na rede; Wesley, dez confrontos, sem nenhum gol; e Borré, nove jogos e dois gols.

Vitinho, Valencia e Carbonero têm melhor momento

Vale lembrar que Wesley e Borré se lesionaram. O brasileiro não atuou em três partidas, voltando no Gre-Nal 445, vencido pelo Colorado por 2 a 0. Já Borré também ficou no departamento médico por três jogos, além de não ter sido poupado em uma rodada do Gauchão.

Com base nesses números, é possível depreender que o trio de frente da reta final do Estadual – Vitinho, Valencia e Carbonero – é o mais efetivo, com 12 gols em 13 partidas, e, por isso, o que está em melhor momento. Para comparar, o que entrou contra o Flamengo, na estreia do Brasileirão, sábado (29), era formado por Vitinho, Borré e Wesley, com sete bolas na rede.