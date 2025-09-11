menu hamburguer
Internacional confirma saída de Enner Valencia para o México

Janela de transferência para o país norte-americano fecha na sexta (12)

Enner Valência. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
imagem cameraValencia deixa o Inter após 100 jogos oficiais e um amistoso, e 31 gols (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 11/09/2025
15:34
No penúltimo dia da janela de transferências para o México, o Internacional confirmou na tarde desta quinta-feira (11) a saída de Enner Valencia para o Club de Fútbol Pachuca. Campeão gaúcho em 2025 com o Colorado, sendo artilheiro do estadual, ao lado de Vitinho, com cinco gols, o camisa 13 está trocando o Rio Grande do Sul pelo Estado de Hidalgo. A negociação havia sido antecipada pelo Lance!.

Veja o vídeo de apresentação

Leia nota oficial

O Inter divulgou uma nota oficial, enviada pela assessoria de imprensa aos jornalista que cobrem o clube:

"O Sport Club Internacional informa o acerto para o término antecipado do vínculo com o atacante Enner Valência. Contratado em 2023, o atleta disputou 101 partidas, marcou 31 gols e contribuiu com seis assistências vestindo a camisa colorada.

O jogador seguirá sua carreira no Club de Fútbol Pachuca, do México. O Internacional permanecerá com percentual econômico sobre o atleta. Peça importante na conquista do Campeonato Gaúcho de 2025, o Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira".".

No top 10 de atacantes estrangeiros

Como mostrou o Lance! mais cedo, o atacante entrou para a história como o oitavo maior artilheiro estrangeiro a vestir a camisa vermelha, com suas 31 bolas na rede. É o único equatoriano da lista.

O ranking é completado pelos argentinos José Villalba (primeiro, com 149 gols) e D'Alessandro (segundo, com 97); pelos uruguaios Fabio Castillo (terceiro, com 73), Rubén Paz (quarto, com 72), Nico López (sexto, com 40) e Diego Forlán (décimo, com 22); pelo italiano Mario Mancuso (quinto, com 52); pelo peruano Paolo Guerrero (sétimo, com 32); e pelo chileno Figueroa (nono, com 27).

O centroavante chegou à marca de cem jogos com a camisa da seleção do seu país, no jogo contra a Argentina, na terça (9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O camisa 13 marcou o gol da vitória, seu 46º. Seu agente, Gonzalo Vargas, afirmou à imprensa equatoriana, que o atleta está focado no Mundial de 2026 e que buscaria a melhor forma de se preparar para a competição.

enner-valencia-futebol-latino-lance
Valencia na apresentação à torcida, em julho de 2023 (Divulgação/Internacional)

