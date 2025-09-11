Meia pode ser principal novidade no Internacional

A principal novidade no Internacional pode estar vindo do departamento médico. Recuperado de problemas musculares, Bruno Tabata voltou aos treinos e ganha chance de voltar ao time no jogo contra o Palmeiras, no sábado (13), quando o Campeonato Brasileiro retorna após a parada para a Data Fifa. Antes da lesão, o camisa 17 vinha atuando como titular.

A partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão será na Allianz Arena, em São Paulo, às 18h30min (de Brasília).

Presença de Tabata pode alterar planos

O meia, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, vem treinando deste terça (9), no CT Parque Gigante. Com isso, voltou a ficar entre as alternativas do técnico Roger Machado para o confronto contra o Verdão. Fora na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, Tabata pode mudar os planos da comissão técnica.

Sem o meia, o treinador havia testado o time com três volantes, ou seja, uma formação mais cautelosa a que costuma usar – com Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodríguez. Agora, no entanto, há a possibilidade de manutenção do esquema que vinha sendo usado, com Tabata ao lado de Alan Patrick no meio, e Carbonero e Ricardo Mathias à frente.

Ainda assim, Roger mantém em aberta a alternativa de reforçar a marcação no meio-campo para a partida de sábado. Outra alternativa que surge é o retorno de Rafael Borré. O colombiano cumpriu suspensão pela expulsão na partida contra o Cruzeiro, no dia 23 de agosto.

Com as dúvidas, o time que se desenha para o jogo na Allianz Arena tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (Bruno Henrique ou Vitinho) e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

