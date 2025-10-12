Jogo-treino indica manutenção do 3-4-3 no Internacional

Com portões fechados, o jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo trouxe a indicação da manutenção do sistema 3-4-3 no Internacional de Ramón e Emiliano Díaz. Apesar da ausência da torcida e da imprensa, o Lance! apurou que as esquipes que disputaram os dois tempos da atividade contra o Gaúcho de Passo Fundo na manhã deste sábado (11) foram montadas no esquema que venceu o Botafogo no sábado passado (4). Veja alguns lances divulgados pelo Alvirrubro:

O Colorado voltou a treinar na manhã deste domingo (12), tendo mais dois treinamentos no CT Parque Gigante antes da partida contra o Mirassol, quarta-feira (15), na volta do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo-treino

O jogo-treino contra o Gaúcho foi marcado por duas etapas com tempos e formações diferentes. Na primeira, de 30 minutos, os Díaz montaram o Alvirrubro com Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero.

Após um intervalo, mais um período de 40 minutos de atividade, com a comissão técnica escalando Ivan; Pedro Kauã, Clayton Sampaio e João Dalla Corte; Bruno Gomes, Ronaldo, Bernardo e Alisson; Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Gustavo Prado. O gol da vitória saiu no segundo tempo após jogada pelo lado esquerdo de ataque. Prado driblou o adversário e chutou cruzado, Kauã se antecipou à marcação e tocou para o fundo da rede.

O que foi observado

Com relação à equipe que venceu o Fogão por 2 a 0, Don Ramón e Emiliano tiveram dois desfalques. No lugar de Juninho, entrou naturalmente Victor Gabriel, que já havia substituído do camisa 18 no decorrer do duelo do Brasileirão. Na frente, com Carbonero servindo à seleção da Colômbia, Óscar Romero entrou pela esquerda no ataque.

Há a possibilidade, porém, de Gustavo Prado aparecer por ali, montando o setor com Vitinho pela direita e a manutenção de Alan Patrick como falso 9. Vale notar que o time da segunda etapa contou com vários garotos da base. Além do autor do gol, participaram o zagueiro Dalla Corte, Bernardo e Alisson.