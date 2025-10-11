A amostra ainda é pequena, afinal foram apenas três jogos e 14 treinos até este sábado (11). Já é possível notar, porém, que Ramón e Emiliano Díaz têm preferência por alguns nomes, afinal usaram 20 jogadores, alguns com mais frequência do que outros. O Lance! apurou e mostra quem são os jogadores do Internacional que caíram nas graças dos Díaz até agora.

Vale notar que dois titulares na era Roger Machado foram para o Departamento Médico e, assim, não chegaram a ser usados pelos Díaz, são eles o goleiro Sergio Rochet e o volante Alan Rodríguez.

Os preferidos da defesa

Na zaga, dois nomes são os preferidos da família Díaz. E Gabriel Mercado é o principal deles. O argentino havia jogado com Don Ramón e Emiliano no River Plate. Assim, é natural que esteja entre os preferidos da dupla. Ele esteve nas três partidas, sendo que contra o Corinthians entrou no intervalo.

Vitão é o único defensor a ter atuado os 90 minutos nos três jogos. Contra o Botafogo, com Mercado de líbero, voltou às grandes atuações. Já nas laterais, Aguirre e Bernabei também caíram nas graças dos chefes. A ideia é dar proteção à dupla para que possam subir com mais tranquilidade e não enfrentem muitas dificuldades na hora de defender.

Juninho, no DM, e Victor Gabriel também apareceram na zaga e o último também na lateral-esquerda. Alan Benítez jogou contra o Juventude, substituindo Bernabei, suspenso.

Vitão mandou na zaga contra o Botafogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os preferidos do meio

Luis Otávio caiu nas graças dos Díaz (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O meio-campo dos Díaz começa com Luis Otávio. É que os argentinos gostam de um volante que proporcione uma proteção defensiva maior. Teve boas atuações contra Juventude e Corinthians. Não jogou contra o Botafogo por estar no DM.

Ausentes nas últimas escalações de Roger, Bruno Henrique e Óscar Romero voltaram a ganhar espaço. Atuaram nos três jogos, indo bem em todos. Contra o Fogão ainda deu passe que acabou no gol de Alan Patrick. Aliás, o camisa 10 é outro dos preferidos – na vitória sobre a equipe carioca atuou inclusive como falso 9.

Dada a liderança técnica de Alan Patrick, é possível dizer que o Inter dos Díaz é ele e mais dez. No meio, ainda apareceram Thiago Maia (iniciando o último confronto), Ronaldo e Bruno Tabata.

Um coringa para a defesa e o meio

Um nome que apareceu nas duas últimas partidas chamou atenção dos Díaz. Sem jogar desde 22 de janeiro, Bruno Gomes ficou à disposição nas duas últimas partidas. Contra o Timão, entrou na lateral-direita. Contra o Botafogo, no meio-campo. Emiliano Díaz comentou após os 2 a 0:

– Se você tem um jogador que pode fazer duas posições e faz bem, tem que agradecer. E ele [Bruno Gomes] joga nas duas do mesmo jeito. Dependendo do momento que a gente precise, sabemos que ele pode nos dar muito. Vamos usar nas duas.

Bruno Gomes, o coringa, e Rafael Borré, o internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os preferidos do ataque

Dos quatro nomes usados no ataque, Carbonero e Rafael Borré estiveram nas três partidas. O camisa 19, porém, iniciou no banco o último duelo. Na coletiva após o enfrentamento, Emiliano deu a entender que os Díaz gostam dele e pretendem usá-lo mais.

– É um cara internacional. Em todo time que estivemos, o tentamos levar. Às vezes, o goleador passa por fases. Ele pode jogar por dentro (como centroavante) ou por fora (como ponta). Acreditamos muito na qualidade dele. O goleador, quando não marca, baixa um pouco o anímico. Quando fizer, melhorará muito – afirmou.

Vitinho entrou contra o Ju e iniciou ante a equipe carioca, atuando bem e marcando o segundo gol. Já Ricardo Mathias ainda não ganhou o espaço que teve na era Roger.