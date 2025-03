Jogadores e torcida do Internacional provocam Grêmio após título

O empate do Internacional por 1 a 1 com o Grêmio teve um sabor de vitória para o colorado, que voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho após nove anos. Além disso, a equipe ainda impediu que o grande rival alcançasse sua oitava conquista consecutiva.

Em campo, a comemoração veio em forma de provocação por parte dos jogadores colorados, que provocaram vestidos com uma camisa escrita "ser octa não é para qualquer um", fazendo referência quando a equipe fez o feito inédito entre os anos de 1969 e 1976.

Um dos jogadores que mais comemoram a conquistada foi o zagueiro Vitão, que disse dura a comemoração: "no sul, octa só o Inter". Além disso, ele também segurou um caixão provocando um dos apelidos do rival.

Provocações na após Internacional x Grêmio

Além disso, o próprio perfil no clube na rede social "X" também provocou o arquirival. Fora isso, os torcedores colorados não deixaram de provocar o vice do tricolor.

Como foi o título do Internacional

Após um primeiro tempo apagado, Enner Valencia apareceu de forma decisiva aos 10 minutos da segunda etapa. O equatoriano cobrou com perfeição, em chute seco e acertou o ângulo direito de Tiago Volpi, que nada pôde fazer.

Na sequência, o Grêmio respondeu também na bola parada. Lucas Esteves cruzou, e Wagner Leonardo desviou de cabeça para empatar. Depois de sete minutos checando possível impedimento, o VAR confirmou o gol. Nos acréscimos, Dodi, do Grêmio, e Aguirre, do Inter foram expulsos após uma confusão envolvendo jogadores das duas equipes.

Com a conquista, o Internacional quebrou um jejum de nove anos sem conquistar títulos oficiais. Além disso, o clube conquistou o 46º título estadual e, de quebra, se tornou o maior vencedor da história da competição. Após a conquista, o Inter terá as duas semanas da Data-Fifa de descanso antes de fazer sua estreia no Brasileirão diante do Flamengo no sábado (29), às 21h.