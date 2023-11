O Internacional venceu o Cuiabá por 2 a 0, com os gols de Enner Valencia e Pedro Henrique, pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. Com a vitória, o Colorado chega aos 49 pontos e alcança a nona colocação na tabela, ficando mais próximo da classificação para a Sul-Americana de 2024.