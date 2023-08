>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Ao avançar para a próxima fase da Libertadores, o clube gaúcho conquistou US$ 1,7 milhão (R$ 8,3 milhões) e chegou a um total de US$ 6,85 milhões (cerca de 33,5 milhões na cotação atual) acumulado em premiações. Pela fase de grupos, o Internacional faturou US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) pela participação e mais US$ 300 mil (R$ 1,46 milhão) por cada uma das três vitórias. A ida às oitavas de final rendeu também US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões) aos cofres da equipe.



- A Libertadores é um grande objetivo para nós e para o torcedor colorado. Além da possibilidade de colocar mais uma taça pesada em nossa galeria de troféus, o torneio continental traz retornos comerciais e financeiros que colaboraram com o dia a dia do clube. Estamos empolgados para a sequência da competição, pois sabemos da grandiosidade e da importância para o Internacional em manter uma posição de destaque no cenário internacional - afirma Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.



Um dos trunfos passou pela movimentação do clube na janela de transferências, que se encerrou no dia 2 de agosto. Além do retorno do treinador Eduardo Coudet ao comando técnico, o Internacional contratou o atacante Enner Valencia, os meio-campistas Bruno Henrique e Charles Aránguiz e o goleiro Sergio Rochet, que bateu o pênalti decisivo para selar a classificação às quartas de final da Libertadores.



- Estamos de olho em todas as oportunidades no mercado. As contratações feitas fortaleceram nosso elenco e refletem nosso compromisso em tornar o time cada vez mais competitivo para dois campeonatos de grande exigência, como são o Brasileirão e a Libertadores. Sabemos da importância de cada competição que estamos disputando e reforçamos nosso compromisso com a torcida - completou o mandatário.