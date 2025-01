Internacional traça Gauchão como primeiro objetivo da temporada

O Internacional tem grandes objetivos para 2025 - um deles, a conquista do Campeonato Gaúcho. A última vez que o Colorado levantou a taça do estadual foi em 2016 e, neste ano, o Inter quer encerrar o jejum. Na abertura oficial da temporada, esse foi um dos assuntos comentados.

Além dos jogadores, estiveram presentes na sala de imprensa do Beira-Rio o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e o diretor técnico D'Alessandro. O trio abriu oficialmente a temporada do Internacional e comentou alguns assuntos como a continuidade do elenco e os objetivos para 2025.

- Nossa primeira ambição é o Campeonato Gaúcho, que nos remete a uma responsabilidade não só pelo campeonato em si, mas do Inter com o Inter, de buscar a voltar o caminho dos títulos, das vitórias, fazer com que o torcedor tenha capacidade de ter alegrias. - comentou Bisol.

Internacional abriu a pré-temporada na terça-feira (7) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

- Sabemos que o torcedor precisa de uma alegria, precisa de títulos, vamos trabalhar para isso. Vai existir o maior dos esforços, já na primeira competição, que vai ser muito importante para nós. - completou D‘Alessandro.

Além disso, o trio falou sobre a continuidade do elenco e a importância desse assunto para o restante do ano. Até o momento, apenas Alario, Renê e Fabrício deixaram o clube. Gabriel Carvalho, por mais que foi vendido, só sairá em agosto, quando completa 18 anos. Por outro lado, ainda não chegaram reforços.

Internacional negocia primeiro reforço

O Internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do atacante Vitinho. O atleta já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar com o Colorado. Ele chega por empréstimo de um ano junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

A transferência só será confirmada pelo Internacional após todos os trâmites burocráticos serem resolvidos. Aos 25 anos, Vitinho foi revelado pelo Athletico-PR e chega para preencher uma lacuna no time de Roger Machado - a de um ponta. O pedido foi feito pela comissão técnica, visto que Wanderson pode deixar o Colorado nesta janela de transferências.