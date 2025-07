Entrando na reta final na preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o grupo do Internacional volta nesta quinta-feira (10) aos treinamentos no CT Parque Gigante. A semana terá atividades pela manhã até sexta (11).

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp.

Agenda

O grupo alvirrubro se reapresenta na manhã desta quinta, às 10h (de Brasília) no CT Parque Gigante para mais um dia de treino. O Departamento de Futebol definiu a agenda da semana.

Quinta-feira (10/7) – 10h

Sexta-feira (11/7) - 10h

Sábado (12/7) – 16h30 – Inter x Vitória

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abre o check in e a venda dos ingressos a partir desta terça (8). Você pode adquirir a entrada aqui.

Tabela de ingressos do estádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Feminino sub-20

O sub-20 das Gurias Coloradas tem outro Gre-Nal pelo Brasileirão da categoria. A partida acontece nesta quinta (10), às 15h, no estádio Passo D’Areia. O Inter lidera o Grupo C, com nove pontos, três à frente do Grêmio. JC FC, com três, e Paysandu, zero, completam a chave.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

