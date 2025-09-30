Reunido na noite desta segunda-feira (29), o Conselho Deliberativo do Internacional aprovou a proposta de suplementação orçamentária enviada pelo Conselho de Gestão para o exercício de 2025. Dos 194 conselheiros e conselheiras presentes, 115 se posicionaram a favor do tema e 38 de maneira contrária, além de 41 abstenções. Conforme apurou o Lance!, o valor será de R$ 66 milhões.

Antes da apreciação da proposta, o CEO do Colorado, Giovane Zanardo, fez uma explanação do balancete de janeiro a julho.

– Tivemos um desempenho em receitas bastante significativo nestes primeiros sete meses. De um modo geral, a gente vem atendendo às expectativas em todas as rubricas – comentou.

Alguns números do ano

Impulsionado por um aumento nas receitas, o Inter encerrou os primeiros sete meses com um déficit de R$ 15,4 milhões. O resultado é bem menor que o projetado para o mesmo período, que era de R$ 61,9 milhões, e indica a possibilidade de fechar 2025 no vermelho.

Isso deverá ocorrer porque a arrecadação costuma ser maior no segundo semestre. Ou seja, apesar das dificuldades de caixa, o clube deve encerrar o ano “em linha com o orçamento”, com um superávit, ainda que modesto, estimado em cerca de R$ 18 milhões.

Receitas foram bem superiores ao projetado

O desempenho no período foi alcançado, principalmente, pelo crescimento das receitas. Inicialmente projetadas em R$ 255 milhões, elas chegaram a R$ 412 milhões. O avanço se deve, em grande parte, à venda de jogadores.

O valor, no entanto, ainda não inclui a saída de Wesley para o Al-Rayyan, do Catar, por 10 milhões de dólares, concluída apenas em setembro. Apesar de os balancetes apresentarem números mais favoráveis, o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras imediatas. Mesmo assim, os salários e os direitos de imagem – este último quitado no dia 25, conforme o combinado com os jogadores – seguem em dia.