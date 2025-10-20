Análise: de bom, os três pontos e a efetividade do Internacional

De bom no 2 a 0 sobre o Sport, na noite de domingo (19), no estádio Beira-Rio, só os três pontos e a efetividade do Internacional. O time de Ramón e Emiliano Díaz praticamente não viu a cor da bola na partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, foi efetivo, afinal, aproveitou 50% das chances de gol que teve, com Rafael Borré desencantando após nove jogos ou dois meses e Bruno Henrique aparecendo na área como centroavante.

O avanço na tabela também foi positivo, é claro. Com o resultado, o Colorado foi a 35 pontos, agora sete à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe baiana só entra em campo nesta segunda-feira (20), contra o Santos, na Vila Belmiro.

Os três pontos

Nem parecia que era um jogo contra o lanterna da competição. O Sport se impôs ao Inter. Tanto que a equipe recifense teve 65% de posse de bola. Chegou a ter 70% em determinado momento do duelo. Além disse, trocou 551 passes ao longo do jogo, contra 294 do lado vermelho. Os três pontos, porém, ficaram no Beira-Rio. Afinal, o Colorado marcou dois gols e não levou nenhum.

– O resultado foi muito satisfatório. Tivemos uma pressão absurda. Porque fizemos um jogo muito ruim lá [contra o Mirassol] e tínhamos que dar uma resposta. Era um jogo crucial para nós.

Depois, ainda acrescentou, tentando explicar a fraca atuação:

– [O jogo] Não foi perfeito, claramente. temos que ter o pé no chão. Não era um jogo fácil. Estar lá dentro [do campo] é difícil tomar decisões. A bola pesa 50kg.

A efetividade

Ao contrária do restante da maior parte da temporada, o Inter foi efetivo. Afinal, foram quatro chances, e dois gols. Além disso, o atacante Rafael Borré desencantou. Foram nove jogos ou dois meses. A última vez em que o colombiano colocou a bola na rede havia sido em 17 de agosto, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Já no restante do jogo, o time de Ramón e Emiliano Díaz quase não viu a bola. Mesmo sendo o lanterna, a equipe recifense trocou passes quase livremente. Sorte colorada que o Leão tem uma equipe muito fraca, que quase não ameaçou. Ivan Quaresma, que jogou apenas 11 partidas desde 2022, fez poucas intervenções.