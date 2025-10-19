Para os Díaz, resultado do Internacional foi satisfatório

Pressão foi a palavra que mais foi citada na entrevista coletiva de Ramón e Emiliano Díaz após a vitória de 2 a 0 sobre o Sport, na noite deste domingo (19), no Beira-Rio. Para os Díaz, o resultado do Internacional na partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro foi satisfatório. Isso por conta da pressão que o clube viveu após a derrota e a atuação no 3 a 1 para o Mirassol, na quarta-feira (15).

O Alvirrubro foi a 35 pontos, voltando a ficar sete pontos à frente do Vitória, primeira equipe no Z4 – a equipe baiana só volta a campo nesta segunda-feira (20), contra o Santos.

‘O resultado foi muito satisfatório’

A primeira pergunta feita a Ramón e Emiliano Díaz após a vitória sobre o Leão foi um pedido de análise sobre a partida, na qual o Inter atuou muito mal, tanto que o Sport teve 65% de posse de bola. O auxiliar técnico pediu para responder:

– O resultado foi muito satisfatório. Nós temos uma pressão muito diferente da que eles [Sport] têm. Quando você joga sem pressão é muito diferente. Aqui, tivemos uma pressão absurda. Porque fizemos um jogo muito ruim lá [contra o Mirassol] e tínhamos que dar uma resposta. Era um jogo crucial para nós.

Depois, Emiliano ainda acrescentou:

– Temos que melhorar? Muito! Temos muito a melhorar. No contexto, porém, estamos muito felizes com o resultado.

Depois, Don Ramón falou sobre as mudanças técnicas – Ivan no lugar de Anthoni e Bruno Gomes no de Bruno Henrique. O técnico fez questão de elogiar o grupo:

continua após a publicidade

– O importante é que temos um grupo. Todos vão ter oportunidade. Há momentos que precisamos trocar e é importante que o grupo entenda isso. E gostei como interpretaram isso. O grupo está muito comprometido.

E pontou, sobre as substituições feitas na partida:

– Esta semana temos três jogos, então, temos que administrar, ser inteligente. Temos que administrar os esforços. E, por isso, uma rotação é importante.

Ramón também fez questão de agradecer a presença da torcida e pedir, mais uma vez, que os colorados compareçam aos jogos para apoiar o time.

– Tenho uma mensagem para a torcida. Se a torcida nos acompanha, me agrada muito. É sempre muito importante ter os torcedores do nosso lado. Gostaria de ver o estádio cheio. Muito obrigado aos que vieram e nos apoiaram.

O que vem pela frente

O Internacional volta a campo na quarta (22), contra o Bahia, em jogo adiado da 14ª rodada. Para a partida em Salvador, Ramón e Emiliano Díaz devem continuar sem Rochet, Luis Otávio, Richard e Alan Patrick, todos no DM, e Carbonero, suspenso pelo terceiro amarelo. Além disso, Emiliano não poderá ficar na casamata pelo mesmo motivo.