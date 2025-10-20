Semana com duas finais em quatro dias para o Internacional

O Internacional começou, nesta segunda-feira (20), uma semana com duas finais em quatro dias. Pelo que o auxiliar técnico Emiliano Díaz disse após a derrota por 3 a 1 para o Mirassol na quarta passada (15), o Colorado tinha 11 decisões pela frente. Uma já foi – com a vitória por 2 a 0 contra o Sport, no domingo (19). Agora, tem mais duas, contra o Bahia, nesta quarta (22) e contra o Fluminense, no sábado (25).

O Colorado iniciou a semana a sete pontos da zona de rebaixamento. Com a vitória sobre o Leão, chegou a 35 pontos, contra 28 do Vitória, primeiro no Z4. O time baiano joga nesta segunda, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Duas finais em quatro dias

O time de Ramón e Emiliano Díaz terá dois dias até a primeira das duas finais que tem nesta semana. Na manhã desta segunda, o grupo que não iniciou o jogo contra o Sport trabalhou normalmente no CT Parque Gigante. Na terça (21), o elenco completo volta a trabalhar, com o treino que deve definir a equipe que enfrentará o Bahia, na Fonte Nova.

O jogo contra o Tricolor de Aço, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. será às 19h (de Brasília) da quarta. Depois, o Inter terá a quinta (23) e a sexta (24) para se preparar para a outra decisão, a partida contra o Fluminense, pela 30ª rodada, também fora. A partida será no sábado, às 18h30min.

Ausências e dúvidas

Pelo menos para a primeira partida, Don Ramón e seu filho terão ausências e dúvidas. Carbonero, que levou terceiro amarelo contra o Sport não jogará certo. O mesmo acontece com o goleiro Sergio Rochet e o volante Richard, ambos ainda no Departamento Médico.

Alan Patrick, com quadro de lombalgia, Alan Rodríguez, que saiu mais cedo do treinamento desta segunda, com desconforto muscular, e Thiago Maia, substituído após levar uma pancada no tornozelo direito, são dúvidas. Os três serão reavaliados nesta terça.