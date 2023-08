A vitória por 1 a 0 do Colorado em La Paz veio graças ao gol do atacante equatoriano Valencia. O resultado deixa o Internacional com a vantagem do empate no jogo da volta das quartas de final, no Beira-Rio. Derrota por placar mínimo leva a decisão para os pênaltis.



+ Confira o chaveamento completo da Libertadores



As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 29 de agosto. Quem avançar encara o Fluminense ou o Olimpia, que abrem o enfrentamento na quinta-feira (24).