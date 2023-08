Faustão já deu mostrar de que é um fã do Santos Futebol Clube. O apresentador, inclusive, já foi flagrado torcendo pelo Alvinegro Praiano. Foi em 2020, no Maracanã, quando o Peixe disputou a final da Libertadores contra o Palmeiras. O Verdão levou a melhor e ficou com o título naquela oportunidade.



