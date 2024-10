Caique, goleiro do Grêmio, durante partida contra o Internacional no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:34 • Rio de Janeiro

O clássico Gre-Nal, no último sábado (18), vencido pelo Internacional, rendeu polêmicas no extracampo após o apito final. O goleiro do Grêmio, Caíque teve seu nome citado em um boletim de ocorrência na polícia civil por uma suposta agressão a uma criança na área do Coração do Gigante. O caso está em investigação.

Nesta segunda-feira (21), o Colorado se pronunciou, através da assessoria, que acompanha o caso.

– O Sport Club Internacional acompanha investigação de ocorrência registrada na delegacia do estádio de suposto fato na saída de campo envolvendo um atleta do Grêmio. O Inter já encaminhou, a pedido da polícia civil, as imagens de câmeras de segurança para a investigação. Conforme a ocorrência, uma criança foi atingida com um objeto formado por esparadrapo atirado na saída do campo. A CBF também acompanha o fato. Assim que souberam do fato, Inter e Brio acolheram pai e filho e prestaram a assistência necessária.

O que diz o boletim de ocorrência

– Informa o comunicante que, na data e horário supracitados, encontrava-se com seus filhos no Estádio Beira-Rio, assistindo ao Gre-Nal. Que estavam na segunda fileira, próximo ao acesso dos jogadores. Refere que, ao final do jogo, quando os jogadores acessavam o túnel de saída, o goleiro do Grêmio CAIQUE arremessou um objeto, que se assemelha a uma bola feita de esparadrapos, e acertou seu filho, a vitima. Que o ocorrido deixou uma marca vermelha no peito da vítima. Que CAIQUE não falou nada, apenas arremessou e continuou andando. Vítima encaminhada para exame de lesões. Deseja representar criminalmente contra o acusado. Nada mais.