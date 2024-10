Borré brilha e garante a vitória para o Internacional em seu primeiro Gre-Nal

Borré marcou o único gol da partida (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 18:01 • Porto Alegre (RS)

O Internacional venceu o Grêmio neste sábado (19), por 1 a 0, no Beira-Rio, e voltou para o G-6 do Campeonato Brasileiro. Rafael Borré, um dos estreantes da tarde, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Internacional retorna ao G-6 do Brasileirão, com 49 pontos conquistados, na 6ª colocação. Já o Grêmio permanece com 35 pontos, no 12º lugar. O Tricolor ainda pode cair uma posição em caso de vitória do Juventude.

Tarde de estreias



O Gre-Nal 443 contou com uma série de estreantes para ambos lados. No ataque dos times, Rafael Borré e Martin Braithwaite fizeram o seu primeiro clássico, assim como Mayk, Monsalve, Aravena, Soteldo, no lado do Grêmio, e Clayton, Bernabei, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, e Luis Otavio, do Internacional. A grande estreia, todavia, foi fora de campo. Roger Machado teve seu primeiro Gre-Nal no lado vermelho.

Como foi a partida



Quem tomou a iniciativa no jogo foi o Grêmio. Logo aos dois minutos, o Tricolor chegou ao gol de Rochet, mas sem oferecer grande perigo. Os minutos seguintes foram jogados mais no meio de campo, até que o Internacional dominou a partida. Por volta dos 20 minutos, o Colorado ofereceu perigos ao gol de Marchesín, com batida de falta de Alan Patrick e um bate-rebate, com Wesley, na área gremista. O Inter ainda teve boas chances, que exigiram que o goleiro gremista fizesse grandes defesas. Apesar disso, o placar permaneceu zerado na primeira etapa.

O segundo tempo esquentou. Roger tirou a carta que tinha na manga e colocou Fernando para o jogo. Os dois times chegaram à área adversária, mas aos 22 a partida mudou. Alan Patrick tocou para Bernabei que chutou para o gol. A bola ainda passou de raspão por Rafael Borré e morreu no fundo das redes de Marchesín: placar aberto para os donos da casa. Aos 34, o Grêmio teve a sua melhor chance no jogo até então, com Braithwaite, mas parou nas mãos de Rochet. Arezo ainda cabeceou livre nos acréscimos, mas a bola foi para fora. Apesar das boas chances, o placar permaneceu o mesmo e a vitória Colorada foi decretada.

Internacional derrotou o grêmio por 1 x 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O que vem por aí



Os dois times terão a semana cheia para treinar e entram em campo apenas no próximo sábado (26). O Grêmio recebe o Atlético-Go, na Arena, a partir das 16h30. Já o Internacional viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, às 19h, na Arena MRV.

Ficha Técnica

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



Data e Horário: sábado, 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gol: Rafael Borré, 22'2ºT (1-0)

ESCALAÇÕES



INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando) e Bruno Henrique (Gustavo Prado); Gabriel Carvalho (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley (Luis Otávio); Borré (Enner Valencia). Treinador: Roger Machado.



GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Villasanti e Dodi (Pepê); Edenilson (Soteldo), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Diego Costa); Braithwaite (Arezo). Treinador: Renato Gaúcho.



Arbitragem



Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)