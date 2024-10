Gre-Nal 443 tem recorde de público do Beira-Rio na temporada

Torcedores do Internacional no Beira-Rio (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 18:56 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal 443 decretou o maior público da temporada no Beira-Rio. Neste sábado (19), 48.049 torcedores acompanharam a vitória do Internacional em cima do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a semana, o Internacional já havia divulgado a projeção de 48 mil torcedores - que se concretizou. Além de todos os ingressos terem sido vendidos de forma quase que imediata, houve grande procura por setores mais caros, como os camarotes. Todas as entradas da torcida do Grêmio também foram comercializadas.

O recorde de público até então era justamente de um Gre-Nal. No Campeonato Gaúcho, 47.197 torcedores acompanharam a vitória do Inter por 3 a 2 em cima do Grêmio.

Top 5 maiores públicos do Beira-Rio na temporada

Internacional 1x0 Grêmio (Brasileirão): 48.049

Internacional 3x2 Grêmio (Gauchão): 47.197

Internacional 3x0 São Luiz (Gauchão): 40.101

Internacional (5)1x1(6) Juventude (Gauchão): 40.089

Internacional 3x1 Vitória (Brasileirão): 38.654

