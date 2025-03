Roger Machado aprovou as estratégias do Internacional

O técnico Roger Machado aprovou as estratégias o Internacional na estreia do Brasileirão. Para o treinador, foram elas que possibilitaram o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na primeira rodada do Brasileirão, no sábado (29), no Maracanã. O balanço foi feito na entrevista coletiva após a partida. A conversa foi rápida, já que a delegação voltou para Porto Alegre logo depois do confronto.

Questionado sobre o que gostou mais no enfrentamento com o Rubro-Negro, o resultado ou o desempenho, o comandante colorado comentou:

– Penso que as duas coisas. Estrategicamente fomos muito bem. Tecnicamente tomamos decisões que nos impediram de progredir em campo. Mas, estrategicamente, cumprimos à risca o que nos propomos, o que nos ajudou a voltar daqui com um ponto. Então foram as duas coisas.

Maturidade para enxergar a partida

Roger Machado também foi perguntado sobre como o Internacional sentiu a pressão do Maracanã.

– A gente tem que ter maturidade e saber entender o jogo e atuar da forma como a partida pede. Somos uma equipe que pretendemos pressionar, que tem qualidade para retenção da bola. Mas naturalmente, na pressão do Flamengo, a gente vai recuou e, assim, tivemos que nos adaptar e jogar no contra-ataque – explicou.

O que vem pela frente

O Colorado embarcou para Porto Alegre horas depois da estreia no Brasileirão e o grupo ganhou folga no domingo (30). O elenco trabalhará segunda-feira (31), terça (1º) e quarta (2), viajando logo após esse último treino para Salvador, onde enfrentará o Bahia na quinta (3), pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores.

Depois, o retorno será na madrugada de sexta (4). No domingo (6), às 18h30min (de Brasília), o Alvirrubro recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.

