Vitão e Roger Machado falaram da falta de visibilidade nacional

Em menos de uma semana dois profissionais do Internacional falaram da falta de visibilidade nacional que os clubes de fora do eixo Rio-São Paulo costumam ter na mídia. Tirando os veículos locais e a cobertura por correspondentes contratados por algumas empresas do centro do País, pouco se fala dos outros campeões do Brasileiro – Atlético-MG, Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. O zagueiro Vitão e o técnico Roger Machado tratavam de temas diferentes ao citar a questão.

Isso se nota principalmente nas colunas de opinião, nas mesas redonda de rádios, TVs e streamings. Mas também fora do Jornalismo Esportivo. Na coletiva da quarta-feira (26), o zagueiro Vitão comentou que o desempenho tem que ser ainda maior para surgir uma oportunidade na Seleção Brasileira.

– Nós que jogamos no Sul temos que fazer o dobro para ter reconhecimento. O Alan Patrick, por exemplo, se estivesse no eixo com certeza estaria na Seleção. Ele vem sendo nosso protagonista. Se tivesse acontecido minha ida para Europa, acho que estaria no radar, sou novo, passei por todas as seleções de base – ressaltou.

Roger Machado também tratou do tema

No sábado (29), após segurar um empate em 1 a 1 como Flamengo, o técnico Roger Machado citou a questão ao responder porque o Alvirrubro tem sempre que provar mais para a imprensa nacional:

– Quem está deslocado do eixo [Rio-SP] acaba tendo menos visibilidade, é natural. Mas isso não nos incomoda. Nos dá uma noção exata, mesmo que os holofotes sejam para os times do centro do país. A gente vai devagarinho mostrando o trabalho.

Semana curta com a estreia na Libertadores

Com a estreia na Libertadores na quinta (3), contra o Bahia, em Salvador, o elenco terá menos tempo para treinos. O Internacional volta aos trabalhos nesta segunda (31), às 10h, no CT Parque Gigante. Depois, as atividades acontecem na terça (1º) e na quarta (2).

Após esse último treinamento, a delegação embarca em voo fretado para a Salvador. O retorno está marcado para o final da noite de quinta ou início da madrugada de sexta (4), isso porque o Colorado enfrenta o Cruzeiro às 18h30min (de Brasília) de domingo (6), no estádio Beira-Rio.