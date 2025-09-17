menu hamburguer
Internacional

Internacional reforça segurança do CT Parque Gigante

Na terça (16), integrantes de uma organizada ingressaram no CT

Viatura da BM no CT Parque Gigante do Internacional
imagem cameraViatura da BM no CT Parque Gigante do Internacional após invasão da torcida (Foto: Reprodução/RBS TV)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/09/2025
09:38
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  Mais Notícias

A invasão por um grupo de torcedores ao CT Parque Gigante, na manhã de terça-feira (16), assustou os dirigentes do Internacional, que prometem reagir. Em primeiro lugar, a segurança do local será reforçada, pelo menos até o Gre-Nal 448, que ocorre às 17h30min (de Brasília) deste domingo (21). Além disso, o clube punirá os 17 torcedores envolvidos, todos de uma organizada. No final de agosto, integrantes de outra torcida também estiveram no centro de treinamento.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ainda na manhã de terça, o Colorado divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que "não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, tomando todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio".

Brigada Militar foi acionada

A reação ocorreu após um grupo ligado à Camisa 12, uma das organizadas do clube, ter invadido o centro de treinamento, junto à orla do Guaíba, para protestar contra as atuações do time. A Brigada Militar foi acionada pela direção para intervir na situação. Duas viaturas se deslocaram até o local e retiraram os torcedores da parte interna do CT.

O protesto não foi violento, mas os torcedores conseguiram acessar áreas restritas. Antes dos PMs chegaram, eles foram recebidos pelo vice de futebol, José Olavo Bisol, e pelo diretor esportivo, D’Alessandro. No dia 27 de agosto, 15 pessoas da Guarda Popular entraram no CT e foram ouvidos pelos dois cartolas e por alguns jogadores.

Crise no Internacional

O objetivo do grupo era cobrar o elenco já visando o clássico com o Grêmio, válido pela 24ª rodada do Brasileiro. O Inter chega ao duelo com sete derrotas nos últimos dez jogos.

Por conta disso, o Alvirrubro ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e vem de goleada sofrida para o Palmeiras, fora de casa, pelo placar de 4 a 1. Isso provocou ainda ais pressão no dia a dia, que vê o técnico Roger Machado com trabalho em xeque após a pausa para a Data Fifa.

Roger Machado, técnico do Fortaleza
Roger Machado comandará o Inter no Gre-Nal (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

