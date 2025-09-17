Internacional reforça segurança do CT Parque Gigante

A invasão por um grupo de torcedores ao CT Parque Gigante, na manhã de terça-feira (16), assustou os dirigentes do Internacional, que prometem reagir. Em primeiro lugar, a segurança do local será reforçada, pelo menos até o Gre-Nal 448, que ocorre às 17h30min (de Brasília) deste domingo (21). Além disso, o clube punirá os 17 torcedores envolvidos, todos de uma organizada. No final de agosto, integrantes de outra torcida também estiveram no centro de treinamento.

Ainda na manhã de terça, o Colorado divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que "não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, tomando todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio".

Brigada Militar foi acionada

A reação ocorreu após um grupo ligado à Camisa 12, uma das organizadas do clube, ter invadido o centro de treinamento, junto à orla do Guaíba, para protestar contra as atuações do time. A Brigada Militar foi acionada pela direção para intervir na situação. Duas viaturas se deslocaram até o local e retiraram os torcedores da parte interna do CT.

O protesto não foi violento, mas os torcedores conseguiram acessar áreas restritas. Antes dos PMs chegaram, eles foram recebidos pelo vice de futebol, José Olavo Bisol, e pelo diretor esportivo, D’Alessandro. No dia 27 de agosto, 15 pessoas da Guarda Popular entraram no CT e foram ouvidos pelos dois cartolas e por alguns jogadores.

Crise no Internacional

O objetivo do grupo era cobrar o elenco já visando o clássico com o Grêmio, válido pela 24ª rodada do Brasileiro. O Inter chega ao duelo com sete derrotas nos últimos dez jogos.

Por conta disso, o Alvirrubro ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e vem de goleada sofrida para o Palmeiras, fora de casa, pelo placar de 4 a 1. Isso provocou ainda ais pressão no dia a dia, que vê o técnico Roger Machado com trabalho em xeque após a pausa para a Data Fifa.