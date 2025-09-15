Exclusivo: desconfiança mútua domina vestiário do Internacional

A goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (13), foi o estopim para mais uma crise no Beira-Rio. Ouvindo pessoas próximas a atletas, comissão técnica e direção, o Lance! apurou com exclusividade um diagnóstico para o cenário nada animador dos bastidores do Internacional: o quadro é de desconfiança mútua no vestiário.

A remobilização prometida pelo vice de futebol José Olavo Bisol e pelo técnico Roger Machado após o duelo com o Verão terá que passar pela superação dessa situação que já dura meses. O tema provavelmente estará em debate na reunião do Conselho de Gestão agendada para esta segunda-feira (15).

O próximo confronto colorado, válido pela 24ª rodada do Nacional, é o Gre-Nal, domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio. O "clássico dos farrapos" chega com as duas equipes caindo pela tabela – a derrota para o Mirassol fez o Grêmio cair uma posição, enquanto o Inter perdeu duas.

O que vem acontecendo

A derrota-baile para o time paulista foi a sétima nos últimos dez jogos, mas o clima é tenso nos bastidores pelo menos desde junho. Fontes próximas ao vestiário e aos corredores da direção confidenciaram ao Lance! que o clima é de desconfiança generalizada desde essa época, talvez um pouco antes.

Os cartolas não confiam mais em Roger. A comissão técnica não confia mais nos jogadores. Os atletas não confiam no trabalho desenvolvido. Ninguém confiam da imprensa. Em conversas realizadas no domingo (16), via WhatsApp, em meio à folga no Beira-Rio, um desses contatos justificou o clima com a falta de bons resultados:

– Sem resultados positivos, surge todo tipo de especulação para buscar entender o momento. Quando não se consegue dar resposta no campo, sempre são apontadas outras razões.

Fofoca em site abalou vestiário

Um assunto ajudou a quebrar a confiança, essa entre os atletas. Trata-se da fofoca divulgada pelo portal do jornalista Léo Dias, envolvendo Bernabei. A revelação do caso extraconjugal, noticiado às vésperas da partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, abalou o ambiente.

Principalmente porque, na primeiro postagem, o colunista não revelou o nome do atleta. Resultado, todos os jogadores casados, especialmente os que não estavam envolvidos, tiveram suas relações abaladas em casa. Isso acabou sendo levado, de alguma forma, para dentro o vestiário e, por consequência, do campo.

Outra questão que aparece em especulações aqui e ali não entra na equação: os salários e direitos de imagem. Conforme apurou o Lance! junto a essas mesmas fontes, não há atrasos na folha de pagamento.

Cobrança pública na coletiva

É possível que o clime de desconfiança aumente depois da coletiva de sábado (13). Após a goleada o técnico Roger Machado e o vice de futebol José Olavo Bisol fizeram cobranças públicas aos jogadores. Primeiro, o técnico comentou:

– Quem veste a camisa o Internacional tem que saber a responsabilidade que tem. É inadmissível a gente tomar quatro gols num primeiro tempo. Independente do adversário que seja.

Depois, foi a vez de Bisol. O cartola foi mais direto. Após dizer que “Roger será o treinador do Gre-Nal”, soltou o verbo:

– Perder no futebol faz parte. O que não pode é perder como nós perdemos. A gente deveria ter muito mais ímpeto e postura. Foi o que não mostraram nossos atletas.