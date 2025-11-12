Internacional quita dívida com Lanús e evita transfer ban

O Internacional quitou dívida com o Lanús, da Argentina, e escapou de receber um transfer ban da Fifa. O pagamento, pela compra do lateral-direito Braian Aguirre, foi feito nos últimos dias e é referente a valor da última parcela da negociação, que estava em atraso desde setembro de 2024. Assim, o Colorado evitou uma ação na entidade máxima do futebol, que podia gerar a proibição para registrar novos jogadores devido a débitos contratuais.

O lateral está afastado dos jogos do Inter por conta de uma lesão na fáscia plantar – popularmente conhecida como sola – no pé direito.

Internacional quitou dívida

O pagamento foi realizado na semana passada após reclamação pública do clube argentino, conforme apurou o jornal Zero Hora e confirmou o Lance!. O próprio presidente granate admitiu que iria entrar com uma ação na Fifa exigindo o depósito da parcela ou pedindo providências, que poderiam chegar ao transfer ban.

O valor pendente era originalmente de 100 mil dólares. O acerto entre as direções prevê a fixação do câmbio em R$ 5,65 por dólar. Pelo longo período de atraso no pagamento, porém, além do movimento jurídico, uma quantia adicional foi desembolsada pelo Colorado.

Braian Aguirre foi comprado por 1,4 milhão de dólares — R$ 7,9 milhões na cotação da época. O negócio foi fechado com um investimento inicial à vista, e três parcelas de 100 mil dólares foram estipuladas em dias consecutivos (2, 3 e 4 de setembro, todas em 2024). As duas primeiras prestações já haviam sido pagas.

Aguirre pode voltar a campo dia 20

Conforme informações que chegaram ao Lance!, apesar da folga dada ao elenco na segunda-feira, o lateral compareceu ao CT Parque Gigante para seguir nos trabalhos de recuperação na lesão na sola do pé. Durante a pausa para a Data Fifa, o jogador deve ser liberado para voltar a trabalhar aos poucos com a bola.

A expectativa é que Aguirre consiga se recuperar para o próximo compromisso colorado na reta final do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que ele possa ficar à disposição de Ramón e Emiliano Aguirre já para a partida contra o Ceará no dia 20.