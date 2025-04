Internacional: o que Roger Machado diz dos 76 cruzamentos

A vitória do Internacional de 1 a 0 sobre o Maracanã, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (29), no Beira-Rio, teve um número superlativo. Não foi a posse de bola, não foram os dois gols anulados – um deles mal anulado, que consagraria a estreia de Raykkonen, o guri de 16 anos – nem a bola na rede de Gustavo Prado que chamaram a atenção. O que se destacou é que o Internacional fez 76 cruzamentos! Para o técnico Roger Machado, “não teve outra solução”.

Segundo as estatísticas a partida, do número de lançamentos na área, 21 bolas foram corretas, 55 não tiveram êxito. Para o treinador colorado, devido à forma como o time cearense atuou, essa foi a forma que o time encontrou para chegar à área e ao gol do Alviceleste;

– A gente sabia da característica do adversário. Esse é o tipo de alternativa que você vai buscar. Não tem outra solução – comentou, para acrescentar:

– O percentual de acertos ficou perto. A estatística de acerto [de cruzamentos] é 20%. Não ficamos longe disso [com 21 cruzamentos corretos, o percentual foi até mais alto, chegando a 27,6%]. A quantidade sim chama atenção. E foi pela alternativa que a gente conseguiu encontrar dentro de uma defesa muito fechada.

Para Roger, foi “o time buscando saídas diferentes”:

– A gente jogou em 40 metros, dentro do campo do adversário, com 11 jogadores se defendendo. O que nos faltou foi matar o primeiro pau. Isso nos faltou. Talvez tenha sido nosso defeito.

O que vem pela frente

O grupo colorado se reapresenta às 16h (de Brasília) desta quarta (30), quando inicia a preparação para enfrentar o Corinthians, sábado (3), no Itaquerão. Depois, antes de encarar mais duas partidas fora, deve ter atividade de recuperação física no domingo (4).

Na outra quinta (8), vai a Medellín, pega o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois, viaja ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Botafogo, no Dia das Mães, domingo (11).