Escalação do Internacional: Roger Machado vai de time misto

O Internacional disputa nesta terça-feira (29), contra o Maracanã-CE, sua décima partida em 33 dias, numa média de 3,2 jogos por dia – e tem outras nove nos próximos 32 dias, até a parada para a data FIFA. Como enfrenta problemas com lesões, até entre reservas, o técnico Roger Machado vai de time misto no confronto de estreia na Copa do Brasil, que acontece às 19h, no estádio Beira-Rio.

Três dos jogadores titulares nem chegaram a ser relacionados para o enfrentamento com o Alviceleste. São eles Vitão, Bernabei e Bruno Henrique. No lugar do zagueiro, entra Rogel. No do lateral-esquerdo, Ramon. E no de Bruno Henrique, Thiago Maia deve começar sua primeira partida desde a negociação para a ida para o Santos não deu certo. Alan Patrick inicia no banco.

Problemas no ataque

Dos oito nomes que Roger tem para o ataque, apenas quatro estão à disposição. Os garotos a base Ricardo Mathias e Lucca e o colombiano Carbonero estão em fase final de recuperação, já no retreinamento. Já Rafael Borré ficará fora entre três e quatro semanas. Isso porque ele teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

Por conta disso, o treinador alvirrubro relacionou para enfrentar o Maracanã o guri Raykkonen, de apenas 16 anos. Natural de Mãe do Rio (PA), o menino de 1m87, com nome em homenagem ao piloto de F1 finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007, veio do Goiás. E os meias Tabata e Gabriel Carvalho formam o ataque com Wesley.

O técnico colorado mandará o Internacional a campo com Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Fernando, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Valencia e Wesley.

Já Junior Cearense escalou o Maracanã com Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; João Carlos, Michel Pires e Wilker Souza; Davi Torres, Bravo e Rogério.