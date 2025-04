Internacional faz promoção de ingressos contra o Juventude

O Internacional decidiu fazer uma promoção de ingressos para enfrentar o Juventude. O jogo está marcado para sábado (26), às 16h, no estádio Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Para o confronto gaúcho na Série A, o Inter promoveu descontos para acompanhantes dos sócios. As modalidades Carteira Vermelha, Parque Check-in, Patrimonial e Locada poderão levar um torcedor de graça.

Já acompanhantes dos Campeão do Mundo e Parque Ingresso pagarão R$ 14 nos Portões 2, 3 e 7, enquanto quem for do Nada Vai Nos Separar desembolsará R$ 42 para levar outra pessoa na partida.

continua após a publicidade

Nas Áreas Livres, os associados dos Campeão do Mundo e Parque Ingresso poderão adquirir as entradas a R$ 44 - Nada Vai Nos Separar, no mesmo setor, está por R$ 132.

O Internacional também informou que a promoção é limitada a três mil acompanhantes. Dessa forma, Coloradinho e demais modalidades, que têm acesso garantido, não participam da campanha para essa partida.

continua após a publicidade

As entradas para os acompanhantes podem ser feitas no portal do sócio do Internacional, o Mundo Colorado.

Internacional foi campeão gaúcho em 2025 diante do Juventude. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Internacional bate 150 mil sócios

O Internacional atingiu a marca de 150 mil sócios nesta quarta-feira (23). O resultado é histórico para o Colorado, que chegou ao maior número de associados do clube e segue dentro do top-5 do Brasil.

No Brasil, o Colorado fica atrás apenas do Palmeiras, que tem 197 mil sócios. Atlético-MG (113 mil), Grêmio (98 mil) e Cruzeiro (81 mil) completam o top-5 do futebol brasileiro.

No mundo, os clubes que lideram o ranking são o Bayern de Munique e o Benfica, com mais de 400 mil associados. River Plate (352 mil), Boca Juniors (324 mil) e Borussia Dortmund (218 mil) estão na sequência.

Assim, o Palmeiras possui a sexta posição no levantamento mundial. Com 150 mil sócios, o Inter entra no top-10 e se iguala a Eintracht Frankfurt e Manchester United.