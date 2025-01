Internacional pode ter reforço para enfrentar o São José pelo Gauchão

Após vencer o Juventude, o Internacional se prepara para enfrentar o São José, na terça-feira (28), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Para a partida, Roger Machado pode contar com um reforço: Enner Valencia.

Fora das duas primeiras rodadas do Gauchão devido a um desconforto na coxa, Valencia treinou com bola nesta segunda-feira (27). O fato indica que o atacante está recuperado e pode, ao menos, ser relacionado para o confronto com o São José.

Valencia pode ser uma opção a Borré no ataque. O colombiano tem alta minutagem e pode ser poupado contra o Zeca. Porém, o pouco tempo de atividade pode impedir que Enner comece a partida - ou até ser relacionado.

Apesar de não ter ficado à disposição contra o Guarany e Juventude, Valencia foi titular no amistoso contra o México, no primeiro compromisso do ano. Após, o Internacional divulgou que o atacante estava com um desconforto na coxa.

Internacional encara o São José

O Inter quer embalar no Campeonato Brasileiro e, para isso, busca vencer o São José pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os times entram em campo na noite de terça-feira, às 21h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Roger Machado deve poupar alguns jogadores, como Fernando. O volante tem sido preparado para 40 jogos durante o ano. O time deve entrar em campo com Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo) Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.