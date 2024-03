Treino aberto do Vasco: saiba os bastidores da atividade aberta à imprensa

Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 25/03/2024 - 23:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco realizou o primeiro treino aberto para a imprensa em 2024, nesta segunda-feira (25). Os jogadores absorveram a eliminação do Carioca e o que se pôde observar durante este período foi um clima leve no grupo e com muito foco na preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio.

Vasco fez um treino aberto à imprensa nesta segunda-feira (25) (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

Durante o tempo que a impresa teve acesso ao treino do Vasco também foi possível ver exercícios de finalização. Destaque para Payet e Vegetti, que acertaram praticamente todas as tentativas.

Além disso, Mateus Carvalho, o Cocão, também surpreendeu. O volante do Vasco soltou vários chutes fortes com bom índice de acerto.

Outras situações que chamaram a atenção foram as ausências de jogadores do Vasco, atletas fazendo trabalho à parte e a condição de alguns destaques do elenco. O Lance! apurou e explica as razões abaixo.

PABLO GALDAMES

Não teve férias após uma temporada europeia extensa. O único que faz um trabalho à parte na academia por conta do desgaste.

Galdames já balançou a rede pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

LUCAS PITON, PAULO HENRIQUE, ROSSI E ZÉ GABRIEL

Ambos os jogadores se queixaram de dores musculares. No entanto, não configuram uma lesão. São atletas mais fadigados. Por isso, não participaram deste treino coletivo.

Piton é um dos destaques do Vasco na temporada (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

JAIR E PAULINHO

O retorno da dupla é uma das coisas que mais gera expectativa na torcida do Vasco. Ambos se recuperam dentro do padrão, respondem bem e estão 100% dentro do esperado.

Jair e Paulinho estão na Fase 2 da recuperação com fisioterapia e iniciando trabalho na academia. A previsão é de que retornem a partir de outubro.

Paulinho e Jair já trabalham na academia para se recuperar de uma lesão no joelho (Foto: Reprodução)

DIMITRI PAYET

O camisa 10 chegou ao Vasco após ficar parado por quatro meses. Hoje, Payet tem o peso abaixo do que tinha no Olympique de Marseille, da França.

Payet tem um início de ano animador pelo Vasco (Foto: Daniel Castelo Branco/Pera Photo Press)

ADSON

Hoje, o atacante do Vasco já entrou no padrão físico do grupo. Porém, antes, Adson precisou fazer um trabalho de condicionamento e fortalecimento.

Adson precisou fazer um trabalho de condicionamento no Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

VEGETTI

O "Pirata" está 100% recuperado da fratura na costela.

Vegetti tem seis gols no ano pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)