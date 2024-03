Gabigol, do Flamengo, se decepciona com suspensão: ‘Acredito que serei inocentado’

Gabigol está suspenso até abril de 2025 (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol, do Flamengo, se manifestou sobre a punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). De acordo com nota oficial publicada nas redes sociais, ele acredita que será inocentado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O jogador reiterou o respeito pelo Tribunal, mas afirmou estar decepcionado com o resultado final do julgamento. A decisão cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, e o atacante está confiante de que sua inocência será comprovada nas instâncias superiores.

CONFIRA ABAIXO A NOTA OFICIAL DE GABIGOL, DO FLAMENGO, SOBRE O CASO

"Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping.

A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior".

➡️ Veja o posicionamento do Flamengo

Gabigol, do Flamengo, acredita que será inocentado (Foto: Divulgação)

O QUE ACONTECEU?

A Justiça Desportiva Antidopagem julgou Gabigol por tentativa de fraude em exame antidoping, que acontece sem aviso prévio nos clubes, como no Flamengo. Ele foi acusado de infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que prevê suspensão de dois a quatro anos.