Internacional não se pronuncia sobre polêmicas de arbitragem

Por enquanto, os dirigentes do Internacional preferem não se pronunciar publicamente sobre as polêmicas de arbitragem no Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou, porém, que, nos bastidores, os cartolas avaliam como exageradas as reclamações do Grêmio e de outros clubes em relação ao assunto, sobretudo após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, segundo eles, todos os times têm sido beneficiados e prejudicados em algum momento da competição por erros.

O fato de o lateral-esquerdo do Grêmio Marlon ter citado nominalmente o Colorado após o jogo contra o Bragantino, e o próprio rival ter encaminhado à CBF um dossiê com supostos erros de arbitragem, no entanto, acendeu um sinal de alerta no Beira-Rio.

Narrativa de favorecimento

Em off, os cartolas têm desaprovado a “narrativa de suposto favorecimento”. Para eles, sem o VAR, o Alvirrubro estaria entre os times mais prejudicados por erros de arbitragem. Também lembram que a lista dos clubes mais beneficiados divulgada pelo canal ESPN não leva em conta lances que sequer foram revisados.

Os dirigentes ainda reforçam a defesa da “profissionalização da arbitragem”, tema considerado por eles uma das principais pautas no debate sobre a unificação das Ligas. Por ora, o Inter pretende manter-se fora das críticas públicas aos árbitros, admitindo, contudo, que essa postura pode mudar caso o tom das reclamações aumente.

Ranking de lances revisados

A partir do DataESPN, seu departamento de estatísticas e pesquisa, o canal de TV a cabo divulgou um ranking das intervenções do VAR no Brasileirão. Pelos dados, o Inter é o clube com maior saldo positivo de decisões, entre marcações favoráveis e contrárias.

O Colorado teve 21 intervenções do árbitro de vídeo até aqui: 15 a favor e seis contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3, respectivamente, saldo de sete e cinco.

Os outros dois clubes gaúchos no Brasileirão, Grêmio e Juventude têm saldo negativo de decisões, de quatro e cinco, respectivamente.

Confira o ranking completo

Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9 Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7 Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5 São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4 Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4 Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4 Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2 Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2 Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1 Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1 Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2 Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2 Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3 Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4 Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4 Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4 Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4 Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5 Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5 Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6