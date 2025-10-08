Internacional não se pronuncia sobre polêmicas de arbitragem
Nos bastidores, porém, cartolas estão atentos às movimentações
Por enquanto, os dirigentes do Internacional preferem não se pronunciar publicamente sobre as polêmicas de arbitragem no Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou, porém, que, nos bastidores, os cartolas avaliam como exageradas as reclamações do Grêmio e de outros clubes em relação ao assunto, sobretudo após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, segundo eles, todos os times têm sido beneficiados e prejudicados em algum momento da competição por erros.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O fato de o lateral-esquerdo do Grêmio Marlon ter citado nominalmente o Colorado após o jogo contra o Bragantino, e o próprio rival ter encaminhado à CBF um dossiê com supostos erros de arbitragem, no entanto, acendeu um sinal de alerta no Beira-Rio.
Narrativa de favorecimento
Em off, os cartolas têm desaprovado a “narrativa de suposto favorecimento”. Para eles, sem o VAR, o Alvirrubro estaria entre os times mais prejudicados por erros de arbitragem. Também lembram que a lista dos clubes mais beneficiados divulgada pelo canal ESPN não leva em conta lances que sequer foram revisados.
Os dirigentes ainda reforçam a defesa da “profissionalização da arbitragem”, tema considerado por eles uma das principais pautas no debate sobre a unificação das Ligas. Por ora, o Inter pretende manter-se fora das críticas públicas aos árbitros, admitindo, contudo, que essa postura pode mudar caso o tom das reclamações aumente.
Ranking de lances revisados
A partir do DataESPN, seu departamento de estatísticas e pesquisa, o canal de TV a cabo divulgou um ranking das intervenções do VAR no Brasileirão. Pelos dados, o Inter é o clube com maior saldo positivo de decisões, entre marcações favoráveis e contrárias.
O Colorado teve 21 intervenções do árbitro de vídeo até aqui: 15 a favor e seis contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3, respectivamente, saldo de sete e cinco.
Os outros dois clubes gaúchos no Brasileirão, Grêmio e Juventude têm saldo negativo de decisões, de quatro e cinco, respectivamente.
Confira o ranking completo
- Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9
- Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7
- Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5
- São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4
- Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4
- Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4
- Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2
- Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2
- Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1
- Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1
- Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2
- Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2
- Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3
- Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4
- Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4
- Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4
- Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4
- Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5
- Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5
- Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6
