Internacional não se pronuncia sobre polêmicas de arbitragem

Nos bastidores, porém, cartolas estão atentos às movimentações

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/10/2025
12:00
imagem cameraEstádio Beira-Rio, casa do SC Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Por enquanto, os dirigentes do Internacional preferem não se pronunciar publicamente sobre as polêmicas de arbitragem no Campeonato Brasileiro. O Lance! apurou, porém, que, nos bastidores, os cartolas avaliam como exageradas as reclamações do Grêmio e de outros clubes em relação ao assunto, sobretudo após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, segundo eles, todos os times têm sido beneficiados e prejudicados em algum momento da competição por erros.

O fato de o lateral-esquerdo do Grêmio Marlon ter citado nominalmente o Colorado após o jogo contra o Bragantino, e o próprio rival ter encaminhado à CBF um dossiê com supostos erros de arbitragem, no entanto, acendeu um sinal de alerta no Beira-Rio.

Narrativa de favorecimento

Em off, os cartolas têm desaprovado a “narrativa de suposto favorecimento”. Para eles, sem o VAR, o Alvirrubro estaria entre os times mais prejudicados por erros de arbitragem. Também lembram que a lista dos clubes mais beneficiados divulgada pelo canal ESPN não leva em conta lances que sequer foram revisados.

Os dirigentes ainda reforçam a defesa da “profissionalização da arbitragem”, tema considerado por eles uma das principais pautas no debate sobre a unificação das Ligas. Por ora, o Inter pretende manter-se fora das críticas públicas aos árbitros, admitindo, contudo, que essa postura pode mudar caso o tom das reclamações aumente.

Ranking de lances revisados

A partir do DataESPN, seu departamento de estatísticas e pesquisa, o canal de TV a cabo divulgou um ranking das intervenções do VAR no Brasileirão. Pelos dados, o Inter é o clube com maior saldo positivo de decisões, entre marcações favoráveis e contrárias.

O Colorado teve 21 intervenções do árbitro de vídeo até aqui: 15 a favor e seis contra, com saldo positivo de nove. Na sequência, Botafogo e Vasco fecham o top 3, respectivamente, saldo de sete e cinco.

Os outros dois clubes gaúchos no Brasileirão, Grêmio e Juventude têm saldo negativo de decisões, de quatro e cinco, respectivamente.

Confira o ranking completo

  1. Inter: 15 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +9
  2. Vasco: 10 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +7
  3. Botafogo: 11 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo +5
  4. São Paulo: 8 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +4
  5. Palmeiras: 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo +4
  6. Bragantino: 6 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +4
  7. Mirassol: 10 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo +2
  8. Cruzeiro: 4 decisões favoráveis e 2 contrárias, saldo +2
  9. Fluminense: 6 decisões favoráveis e 5 contrárias, saldo +1
  10. Flamengo: 5 decisões favoráveis e 4 contrárias, saldo +1
  11. Vitória: 4 decisões favoráveis e 6 contrárias, saldo -2
  12. Fortaleza: 6 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -2
  13. Santos: 5 decisões favoráveis e 8 contrárias, saldo -3
  14. Atlético-MG: 7 decisões favoráveis e 11 contrárias, saldo -4
  15. Grêmio: 8 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -4
  16. Bahia: 9 decisões favoráveis e 13 contrárias, saldo -4
  17. Corinthians: 10 decisões favoráveis e 14 contrárias, saldo -4
  18. Ceará: 1 decisão favorável e 6 contrárias, saldo -5
  19. Juventude: 7 decisões favoráveis e 12 contrárias, saldo -5
  20. Sport: 3 decisões favoráveis e 9 contrárias, saldo -6
Árbitros da CBF passaram por revisão de conceitos teóricos e práticos (Foto: Lucas Borges/Lance!)

