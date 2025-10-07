Além da ausência de Carbonero e Rafael Borré, que estão com a seleção da Colômbia, e Alan Benítez, com a do Paraguai, lesões e dúvidas marcam a Data Fifa do Internacional. Substituídos na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo no sábado (4), Juninho e Thiago Maia serão reavaliados na reapresentação, na tarde de terça-feira (7). Luis Otávio, Richard e Sérgio Rochet seguem no Departamento Médico.

A próxima partida do Colorado pelo Campeonato Brasileiro será contra o Mirassol, no dia 15. Com um jogo em atraso, o Colorado tem ainda 12 jogos até o fim da competição.

Dúvidas para os treinos

O reencontro com as vitórias pagou seu preço. Tanto Juninho quanto Thiago Maia saíram com dores devido ao esforço empregado no confronto com o Fogão. O caso que mais preocupa é o do zagueiro, que ao ser substituído, colocava a mão na coxa esquerda. A suspeita é de lesão muscular.

Já o volante vinha de uma lombalgia, que o tirou dos treinos na semana do Gre-Nal 448, voltando apenas na semana passada. Os dois serão reavaliados nesta terça.

Desfalques para os treinos

Dois nomes devem continuar fora no período da Data Fifa. São o goleiro Sergio Rochet e o volante Luis Otávio. O camisa 1 segue terapia para um edema ósseo no pé esquerda e só deve retornar às atividades no final de outubro.

Já o meio-campista tem uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não há previsão de volta aos trabalhos. Com desconforto no quadril, Richard ainda deve passar por reavaliação.

Por outro lado, Ramón e Emiliano Díaz devem contar com o retorno do volante Alan Rodríguez, que já treinava em campo na semana passada, na chamada transição, após se recuperar de lesão na coxa esquerda. É possível que o uruguaio retorne ao trabalho com os demais atletas durante essa semana.

Jogos após a Data Fifa

O Inter terá sete jogos até a última Data Fifa, marcada para entre 10 e 18 de novembro. Confira os confrontos:

15/10 – Quarta –20h – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional 18/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional 26/10 – Sábado – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional 2/11 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG 5/11 – Quarta – 19h – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional 9/11 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia