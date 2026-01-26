Passada a vitória por 4 a 2 no Gre-Nal 449, o Internacional iniciou a preparação para a semana de campeonatos Brasileiro e Gaúcho. Na quarta-feira (28), o Colorado estreia no Nacional, contra o Athletico-PR. Já no sábado (31), vai à Serra Gaúcha enfrentar o Caxias pela última rodada da fase de grupos do Estadual. A tendência é de titulares no meio da semana, e reservas ou guris da base no final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

No Gauchão, o Alvirrubro lidera o Grupo 1 com 13 pontos, encaminhando a melhor campanha da fase, o que lhe dará o direito de decidir os mata-matas sempre no Beira-Rio.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Preparação para a semana

Como acontece sempre no dia seguinte a alguma partida, os titulares participaram apenas de atividades de regeneração na academia do CT Parque Gigante. Enquanto isso, o restante do elenco, formado pelos reservas e garotos da base, estiveram no gramado, apesar do calor abafado de Porto Alegre, mesmo às margens do Guaíba.

continua após a publicidade

O principal detalhe do treinamento foi a presença dos volantes Thiago Maia e Richard. O primeiro iniciou trabalhos de retreinamento após recuperação de estiramento muscular no bíceps femoral esquerdo. O outro participou dos primeiros treinos do ano, já que não fez a pré-temporada por conta de um incômodo nos quadris.

Os jogos da semana

Agora, o Inter vira a chave pela primeira vez no ano. Na quarta, começa o Campeonato Brasileiro de 2026 e o time de Pezzolano entra em campo primeiro, às 19h, no Beira-Rio, recebendo o Athletico-PR. A tendência é de que titulares em campo, com apenas uma troca, Félix Torres no lugar de Victor Gabriel.

continua após a publicidade

Já Villagra, ainda deve iniciar no banco. Assim, o Inter jogaria com Rochet; Bruno Gomes; Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Já o Gauchão retorna no sábado (31), com a última rodada da fase de grupos, com todos os jogos sendo disputados às 16h30min. O Colorado pega o Caxias, no Centenário. O time provável terá Anthoni; Benítez (Alisson), Clayton, Victor Gabriel e Aguirre; Thiago Maia, Kauan Alves, Allex e Yago Noal; João Victor e Joao Bezerra.