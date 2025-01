Internacional finaliza preparação para estreia no Gauchão

O Internacional já está pronto para a sua estreia no Campeonato Gaúcho. Na manhã desta terça-feira (21), o plantel, sob o comando de Roger Machado, finalizou a preparação para a primeira rodada da competição. O grupo inicia a viagem para Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, no início da tarde.

➡️Internacional estreará no Gauchão com terceiro uniforme; entenda

O Inter não divulgou a lista de relacionados para a viagem, mas a tendência é que o time de Roger Machado entre com força máxima para o primeiro jogo. O grupo finalizou a preparação e ajustou os últimos detalhes nesta manhã, com portões fechados, no CT Parque Gigante.

O primeiro compromisso do Internacional será diante do Guarany, em Bagé, na região Sul do Rio Grande do Sul. São aproximadamente 380 quilômetros de distância da capital Porto Alegre e cinco horas de ônibus.

Internacional enfrenta o Guarany na estreia do Gauchão

Desfalques no Internacional

Roger Machado não poderá contar com dois jogadores que terminaram a última temporada no time titular. São eles Sergio Rochet, Alexander Bernabei e Fernando. O goleiro se recupera de uma lesão, enquanto o volante ficou de fora do jogo contra o México e do treino de segunda-feira (20). Já o lateral foi anunciado pelo Internacional há pouco e, como não vinha treinando com a equipe e não teve seu contrato registrado em tempo, não fica à disposição de Roger.

O provável Internacional tem: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Guarany e Internacional entram em campo a partir das 19h de quarta-feira. A bola rola no Estádio Estrela D‘Alva, em Bagé. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.