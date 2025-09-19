menu hamburguer
Internacional

Internacional espera 40 mil torcedores para o Gre-Nal 448

Ingressos para não sócios começaram a ser comercializados nesta sexta (19)

Inter e Grêmio decidem o Gaúcho 2025 no Beira-Rio
imagem cameraDiretoria espera Beira-Rio com 40 mil torcedores (Foto: Roberto Jardim / Lance!)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 19/09/2025
16:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da má fase, o Internacional espera 40 mil torcedores para o Gre-Nal 448, domingo (21), no estádio Beira-Rio – número que inclui os 2 mil gremistas previstos. O clube fez promoção para sócios – quem adquirir um ingresso pode levar um não sócio de graça. A previsão interna é realizada pelo check-in de sócios para a partida. O número poderá variar de acordo com as condições climáticas. Confira como comprar os ingressos aqui.

O clássico das 17h30min (de Brasília) é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvirrubro precisa vencer para se recuperar na competição.

Promoção também vale para quem regularizar

A promoção também vale para colorados inadimplentes que colocarem a mensalidade em dia e pagarem mais dois meses adiantados. Assim como os demais associados, poderão levar outro ingresso de graça.

Desde às 10h desta sexta-feira (19), não sócios já podem adquirir entradas para o confronto, se ainda houver disponibilidade. A tendência é de que alguns lugares não tenham mais ingressos.

Internamente, os dirigentes admitem preocupação com a previsão do tempo para o domingo. A meteorologia indica chuva moderada para todo o final de semana. É possível que o mal tempo afete a presença de público no duelo do final da tarde.

Time quase pronto

O técnico Roger Machado comanda mais um treino na manhã do sábado (20), mas o time já está encaminhado para o derby. Após trabalhar as últimas semanas com três esquemas diferentes, o treinador parece que fez sua escolha pelo 4-2-3-1, deixando Gabriel Mercado no banco. Ao mesmo tempo, Alan Rodríguez não treinou e é dúvida.

No trabalho da manhã desta sexta, o time foi encaminhado com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique (Alan Roddríguez); Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Rafael Borré, atacante o Internacional
Rafael Borré em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

