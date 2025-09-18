Atacante volta a trabalhar com bola no Internacional

O antepenúltimo treino antes do Gre-Nal 448, marcado para domingo (21), trouxe uma novidade no Internacional. Nas atividades realizadas na manhã desta quinta-feira (18), o atacante Rafael Borré deu mais um passo em direção à recuperação total e voltou a trabalhar normalmente com bola. Ao mesmo tempo, apesar do falecimento da tia em um acidente de trânsito, o técnico Roger Machado comandou o treinamento.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O treinador tem mais dois dias de treinos pela frente para ajustar todos os detalhes para o clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Borré volta a trabalhar com bola

O Lance! apurou que, no trabalho da manhã desta quinta, o colombiano participou normalmente, aumentando as chances de voltar ao comando do ataque colorado no lugar de Ricardo Mathias. O treinamento teve atividades físicas, exercícios de posse de bola, posicionamento e finalizações.

continua após a publicidade

A equipe, porém, continua uma incógnita. O esquema tático e a escalação devem ser definidos na manhã desta sexta (19). A tendência é de retorno de Gabriel Mercado, com a formação de 3-5-2, com o time jogando com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Ricardo Mathias (Borré) e Carbonero.

Solidariedade ao técnico

Antes do treinamento, jogadores, colegas de comissão técnica e dirigentes prestaram solidariedade ao técnico Roger Machado. Apesar o falecimento da tia de 81 anos, vítima de atropelamento na Zona Sul de Porto Alegre, o treinador trabalhou normalmente. Isso porque o sepultamento ainda não foi marcado.

continua após a publicidade

Nutricionista, Carmen Machado Fontoura foi a primeira pessoa a família a ter formação superior. Trabalhou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e foi muito atuante dentro do movimento negro gaúcho, inspirando Roger na luta contra o racismo.