Internacional

Atacante volta a trabalhar com bola no Internacional

Apesar do falecimento da tia, Roger Machado comandou os trabalhos

Rafael Borré, atacante do Internacional
imagem cameraRafael Borré, atacante do Internacional em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
16:00
  Matéria
  Mais Notícias

O antepenúltimo treino antes do Gre-Nal 448, marcado para domingo (21), trouxe uma novidade no Internacional. Nas atividades realizadas na manhã desta quinta-feira (18), o atacante Rafael Borré deu mais um passo em direção à recuperação total e voltou a trabalhar normalmente com bola. Ao mesmo tempo, apesar do falecimento da tia em um acidente de trânsito, o técnico Roger Machado comandou o treinamento.

O treinador tem mais dois dias de treinos pela frente para ajustar todos os detalhes para o clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Borré volta a trabalhar com bola

O Lance! apurou que, no trabalho da manhã desta quinta, o colombiano participou normalmente, aumentando as chances de voltar ao comando do ataque colorado no lugar de Ricardo Mathias. O treinamento teve atividades físicas, exercícios de posse de bola, posicionamento e finalizações.

A equipe, porém, continua uma incógnita. O esquema tático e a escalação devem ser definidos na manhã desta sexta (19). A tendência é de retorno de Gabriel Mercado, com a formação de 3-5-2, com o time jogando com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Ricardo Mathias (Borré) e Carbonero.  

Solidariedade ao técnico

Antes do treinamento, jogadores, colegas de comissão técnica e dirigentes prestaram solidariedade ao técnico Roger Machado. Apesar o falecimento da tia de 81 anos, vítima de atropelamento na Zona Sul de Porto Alegre, o treinador trabalhou normalmente. Isso porque o sepultamento ainda não foi marcado.

Nutricionista, Carmen Machado Fontoura foi a primeira pessoa a família a ter formação superior. Trabalhou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e foi muito atuante dentro do movimento negro gaúcho, inspirando Roger na luta contra o racismo.

Óscar Romero e Roger Machado, no CT do Internacional
Óscar Romero presta solidariedade ao técnico Roger Machado (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

