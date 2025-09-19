Internacional deve definir escalação e esquema para o Gre-Nal 448

O treino da manhã desta sexta-feira (19), no CT Parque Gigante, o penúltimo da semana, deve definir a escalação e o esquema do Internacional para o Gre-Nal 448, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fechados para a imprensa e rodeados de mistérios, os trabalhos que começam às 10h (de Brasília) devem confirmar a tendência apurada pelo Lance! nos últimos dias.

O Colorado ainda tem mais uma atividade na manhã do sábado (20). Depois, o grupo entra em concentração. O clássico será às 17h30min, no estádio Beira-Rio.

Mudanças de nomes no Internacional

O Lance! apurou que a tendência é de troca de pelo menos dois nomes no time do Inter para o duelo contra o coirmão. A primeira mudança é a volta de Gabriel Mercado à equipe. Recuperado de lesão na panturrilha direita, o argentino entra com objetivo de reforçar o setor defensivo. Para sua entrada, deve sair o atacante Vitinho.

Também deve retornar o atacante Rafael Borré. Como Ricardo Mathias não correspondeu nos últimos seis jogos – inclusive sendo substituído no intervalo contra o Palmeiras –, o colombiano é cotado para o comando do ataque.

O lateral-esquerdo Bernabei, suspenso com terceiro amarelo no enfrentamento com o Verdão, volta naturalmente no lugar de Victor Gabriel.

Mudanças no esquema do Internacional

Somada a essas três alterações nominais, o técnico Roger Machado deve mudar o esquema tático. Sai o preferido 4-3-3, provavelmente aposentado após o 4 a 1 do sábado passado (13) e dos 21 gols em 12 jogos. A tendência é de que a formatação escolhida seja o 3-5-2.

Se for confirmado, Mercado entrará como zagueiro da sobra, com Vitão e Juninho recebendo a incumbência de apoiar Aguirre e Bernabei nas laterais. Como o objetivo é reforçar o sistema defensivo, Thiago Maia e Alan Rodríguez terão atenção redobrada no meio, com ajuda de Alan Patrick e Carbonero. Na frente, deve ficar Mathias ou Borrré.

Como a bola nos pés, Aguirre e Bernabei terão liberdade para chegar à frente, assim como Rodríguez. A provável escalação terá Rochet; Vitão, Gabriel Mercado e Juninho; Aguirre, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Ricardo Mathis (Borré) e Carbonero.