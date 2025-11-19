A CBF confirmou na terça-feira (18) os detalhes das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Internacional conheceu as datas e os horários dos dois últimos jogos pela competição. O Alvirrubro terá uma partida fora de casa, na primeira quarta-feira de dezembro, dia 3, e outra no Beira-Rio, no domingo, 7.

No momento, o Colorado está na 15ª colocação, com 37 pontos, duas posições e dois pontos à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

A data e horário dos últimos jogos

No dia 3 de dezembro, o Inter vai a Santos, enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. O Tricolor não vem usando o Morumbis por conta da agenda de shows marcados para seu estádio. Já na última rodada, como historicamente acontece, todas os confrontos serão disputados no mesmo dia e horário. Será em 7 de dezembro às 16h. No primeiro domingo do mês, recebe o Bragantino.

Antes, porém, o time de Ramón e Emiliano Díaz tem três duelos, todos – ao lado dos dois últimos – considerados finais na luta para não entrar no Z4. Nesta quinta (20), joga com o Ceará, em Fortaleza. No domingo (24), recebe o Santos, e no dia 28, vai ao Rio de Janeiro, pegar o Vasco.

Dos cinco adversários da reta final, apenas o Peixe está atrás do Colorado na tabela. Com 36 pontos, o Alvinegro Praiano é adversário direto na luta contra o um possível rebaixamento.

Confira os jogos da reta final

20/11 – Quinta – 21h30min – Ceará x Internacional

24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos

28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – Internacional x Bragantino