Dirigentes do Internacional são denunciados pelo STJD

Em meio à corrida para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Internacional teve três dirigentes denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo D'Alessandro e o vice jurídico Jorge Oliveira Filho poderão ser suspensos de 15 a 180 dias. O caso tem relação com o empate em 1 a 1 com o Corinthians, em 1º de outubro, pela 26ª rodada.

Se condenado, o trio poderá ficar de fora das três partidas da reta final do Brasileirão, já que o julgamento está marcado para terça-feira (25), após as partidas contra o Ceará, nesta quinta (20) e o Santos, na segunda (24).

Dirigentes são denunciados

Barcellos, D'Alessandro e Oliveira Filho foram citados na súmula pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Segundo o relatado pelo juiz, no trajeto para o vestiário do Beira-Rio, no intervalo da partida, foi ouvida a seguinte frase:

– Você de novo nos prejudicando, seu safado.

Por conta disso, o trio será julgado a partir das 10h (de Brasília) na terça. A acusação é "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Analista de desempenho também foi denunciado

Pelo mesmo motivo, também foi denunciado o analista de desempenho colorado Juan Romanazzi que, segundo a súmula, teria ofendido outros membros da equipe de arbitragem. Caso suspenso, poderá pegar de um a seis jogos de suspensão.

Da parte do Corinthians, foram são citados o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile e o executivo Fabinho Soldado, todos denunciados no mesmo artigo dos colorados. A partida teve vários lances polêmicos, com intervenção do VAR na anulação de um gol de cada equipe e no pênalti que resultou no gol de empata do Inter, aos 50 da etapa final.