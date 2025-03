Internacional divulgou serviço para a partida contra o Cruzeiro

O Internacional divulgou o serviço para a partida contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para às 18h30min (de Brasília) do domingo (6), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Algumas categorias de sócios já podem garantir presença no confronto desde esta segunda-feira (31). Outras modalidades só poderão adquirir as entradas a partir de quarta (2).

Para quem é sócio e paga pelo acesso aos jogos, os preços variam de R$ 21 a R$ 239. Para os não sócios, de R$ 70 a R$ 299. Nesta segunda, podem fazer check-in aquelas categorias que não pagam pelas partidas: Colorado Titular, Patrimonial Clube, Parque Check-in e Coloradinho. Na quarta, é a vez das carteiras Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai nos Separar e Academia do Povo. E na sexta (4), os não sócios podem tentar comprar.

Antes, porém, tem viagem à Bahia

Antes de pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão, porém, o Colorado vira a chave para a Libertadores. Depois do treino de quarta, a delegação embarca em voo fretado para Salvador. Na quinta (3), o time comandado pelo técnico Roger Machado enfrenta o Bahia. O retorno para Porto Alegre acontece pouco depois do confronto pelo torneio continental.

Depois, o elenco volta a treinar na sexta e no sábado (5), para, então, concentrar. No domingo, enfrenta o Cruzeiro. O Internacional empatou em 1 a 1 com o Flamengo, gols de Bruno Henrique e Léo Pereira, na rodada inicial. Já o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, gols de com gols de Dudu e Gabigol para o time mineiro, e Lucas para a equipe paulista.