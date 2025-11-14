Atacante do Internacional é liberado pelo STJD

Se dentro de campo as coisas não vão muito bem, no campo jurídico veio uma importante vitória. Julgado a manhã desta sexta-feira (14) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante do Internacional Rafael Borré acabou liberado para jogar contra o Ceará, em duelo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A participação do camisa 19, por videoconferência, foi considerada fundamental para o resultado.

O atleta estava sendo julgado por sua expulsão na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no dia 23 de agosto, em Belo Horizonte.

Atacante é liberado

Por ter recebido cartão vermelho direto na partida, o colombiano corria risco de uma punição de até seis partidas. Borré havia sido enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de jogada violenta. Os integrantes do STJD, contudo, mantiveram apenas a suspensão automática já aplicada ao jogador.

Por ter recebido a punição mínima, ele está liberado para enfrentar o Ceará, na próxima quinta-feira (20), na Arena Castelão. A convite do Departamento Jurídico colorado, o 19 participou de forma online do julgamento, que ocorreu no STJD, no Rio. Vestindo a camisa de treino da seleção colombiana, o atacante acompanhou a sessão diretamente do hotel que serve de concentração para a Colômbia, nos EUA.

Participação de Borré foi fundamental

A participação foi considerada fundamental para que os julgadores mantivessem apenas a suspensão automática já aplicada ao atleta. O julgamento contou também com a presença do advogado do Inter, Rogério Pastl.

O atacante está a serviço de Los Cafeteros, que disputará dois amistosos nos EUA. Neste sábado (15), na Flórida, a Colômbia enfrenta a Nova Zelândia. Na terça (18), em Nova York, o adversário será a Austrália.

